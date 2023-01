RBD lanza un contundente mensaje en apoyo a Poncho Herrera

La noticia del regreso de RBD a los escenarios este 2023, causó revuelo entre los fanáticos de la agrupación. Anahí, Dulce María, Maite Perroni, Christopher Uckermann y Cristian Chávez, serán parte de este reencuentro, mientras que Poncho Herrera tomó la decisión de no unirse por la atención que prestará a sus proyectos en la actuación. Tal determinación despertó una serie de especulaciones divulgadas a través de una publicación, circunstancia que llevó a Poncho a alzar la voz para desmentir de manera inmediata tales dichos. Ahora, son los integrantes de la actual alineación quienes se manifestaron en contra de esta información, la cual aseguran carece de veracidad. Fue a través de un comunicado que RBD expuso su postura, pidiendo no hacer eco de estas versiones.

De manera puntual, RBD dirigió su mensaje al público en general, los medios de comunicación y los fans, desmintiendo de manera tajante los supuestos motivos de la ausencia de Poncho en el proyecto. “El día martes 3 de enero la revista TVNotas dio a conocer en su publicación semanal información falsa y difamatoria acerca de los supuestos acuerdos y negociaciones para el reencuentro de RBD, así como detalles del pasado show virtual. Ningún miembro de la oficina encargada del proyecto ha estado en contacto con la revista y nunca se le ha proporcionado ningún detalle en relación a estos proyectos”, se puede leer al inicio del documento dado a conocer a través de las redes sociales oficiales de la agrupación.

En otro punto, RBD hace énfasis en la cordialidad que prevalece entre cada uno de sus integrantes y hacia Herrera, quien anteriormente aseguró estar orgulloso de haber pertenecido a esta banda que gozó de éxito de internacional durante los años en que permaneció activa. “Existe respeto, cariño y apoyo mutuo entre los integrantes de RBD y Alfonso Herrera, por lo que esta nota solo intenta desprestigiar y atentar contra la imagen, reputación, honorabilidad e integridad del grupo”, aseguró la banda en el documento, en el cual agradecen a todos los fans por el apoyo que han recibido a lo largo de este tiempo.

Además, RBD anunció que informará con precisión todo lo relacionado con la próxima gira que emprenderán, dando la fecha y la hora en que eso ocurrirá. Del mismo modo, pidieron a sus fans tomar precauciones ante los rumores. “Los detalles oficiales del proyecto de RBD serán revelados el próximo 19 de enero a las 19 horas de México a través de las redes oficiales. Les solicitamos de la manera más atenta a todos los fans y medios de comunicación no promover información falsa. Gracias a todos los fans por su amor incondicional siempre”, finaliza el texto, el cual ha acumulado más de 200 mil “me gusta” y varias reacciones de los seguidores, especialmente de Brasil, país en el que RBD consolidó un rotundo éxito no solo gracias a la telenovela, sino también por las presentaciones que realizaron por esas latitudes.

La reacción de Poncho a los rumores

Luego de compartir públicamente que no formará parte del reencuentro de RBD por sus proyectos en la actuación, Poncho Herrera se tomó el tiempo para responder a lo publicado por la revista, desmintiendo esas versiones y asegurando sentirse muy orgulloso de haber sido parte de un proyecto como ese. “Generalmente no pongo atención a revistas que solo propician cosas desagradables, pero me parece importante exponer algunos puntos que vienen de mí y no de un invento. Negar mi pasado implica negar mi presente, el dinero no lo es todo y no motiva en su totalidad mis decisiones. Estoy agradecido con lo que tuve, con lo que tengo y lo que vendrá. Siempre desearé lo mejor a cualquier proyecto que derive de Rebelde. De la misma forma que mis compañer@s me han apoyado en absolutamente todo, cosa que aprecio profundamente. Rebelde significó y significa perseguir tus sueños y ser congruente con lo que uno quiere en la vida, algo que intento día a día… a veces lo logro y a veces aprendo. Y a los fans mi agradecimiento eterno por tanto apoyo y cariño. Feliz 2023”, dijo en Twitter.

