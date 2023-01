'Te amo', Aracely Arámbula celebra el cumpleaños 16 de su hijo Miguel

El 1 de enero es una de las fechas más especiales para Aracely Arámbula, pues ese día debutó como mamá hace poco más de una década al dar la bienvenida a su hijo Miguel, producto de su relación sentimental del pasado con el cantante Luis Miguel. Como ya es tradición en su hogar, la actriz celebró el cumpleaños 16 de su primogénito, a quien consintió con un íntimo festejo. Aunque prefirió no publicar imágenes del adolescente, -siguiendo la regla de proteger la privacidad de sus hijos-, sí mostró un poco de cómo pasó ese día, aprovechando de igual manera el momento para dedicarle algunas palabras al cumpleañero. De esta manera, la intérprete inicia el 2023 colmada de gratificaciones, siempre pendiente de mantenerse apegada a su familia.

Fue a través de sus redes sociales, espacio en el que suele interactuar a diario con sus fanáticos, que contó un poco de sus planes para la celebración. Aracely decidió hacer una transmisión en vivo en la que se mostró muy emocionada por el cumpleaños de Miguel, así lo contó a los usuarios que no perdieron de vista lo que ocurría. “Yo comencé el año cantando Las Mañanitas, el Happy Birthday a mi Michael. Si me estás viendo, ya te veo en dos minutos. Solo quería conectarme para despedirme porque vamos a partir otro pastel, ¡qué rico!”, expresó la protagonista de la telenovela La Madrastra, quien el pasado 18 de diciembre también festejó el cumpleaños de su hijo Daniel, el menor de la casa, al que por cierto consintió con un pastel con la temática de The Walking Dead.

En esta ocasión, Aracely no dio vistazos del festejo, pero sí expresó su agradecimiento por los buenos deseos que sus fans le enviaron a Miguel. “Gracias, gracias, gracias por todas las felicitaciones a mi príncipe. Michael, te amo. Vamos a comer pastel. Ya les subiré fotos…”, dijo. La también cantante prefirió mostrar en sus historias de Instagram un par de postales en las que presume que inició el año haciendo ejercicio, por lo que aprovechó ese instante para desear feliz cumpleaños a su primogénito. En otra publicación habló de los buenos ánimos que mantienen ella y su familia, reiterando los buenos deseos a su hijo. “Hasta Nalita (su mascota) comenzó el año con toda la energía y mis pupis también”, escribió, para luego agregar: “Feliz cumpleaños. Mi amor”.

Este sin duda ha sido un periodo de cambios para Aracely Arámbula. En lo profesional, se mantiene plena por las oportunidades con las que ha podido mantener su éxito en la televisión, aunque en lo personal ha tenido que enfrentar situaciones difíciles, como la muerte de su papá, el señor Manuel Arámbula, quien partió hace poco más de cinco meses. Por tal motivo, la celebración de los cumpleaños de sus hijos y los festejos de Navidad y Año Nuevo son para ella una especie de consuelo, mismos que le han permitido reiterar el apego hacia sus seres queridos, algo de lo que se siente muy orgullosa.

Así recuerda Aracely el nacimiento de sus hijos

En ocasiones anteriores, Aracely Arámbula ha hablado de lo mucho que la emociona ser mamá, recordando con especial cariño cómo fueron esos días en que nacieron sus hijos y las condiciones en que ocurrieron sus partos. “Los míos fueron naturales y la verdad es que disfruté mucho mis dos partos. El primero fue sin dolor, de verdad, nada, y el segundo fue como que el cuerpo ya sabe y fue más rapidito. Fueron muy buenos embarazos, muy buenos partos…”, contó en entrevista para el programa televisivo Hoy. Sobre el nacimiento de su primogénito Miguel, recordó: “Yo me fui en Año Nuevo porque mi hijo nació el 1 de enero. Mi Miguel, te amo. Él tenía que nacer el 21 de diciembre y nació el 1 de enero en el cumpleaños de mi abuela materna. Estuve siempre con mi familia, mi hermano que también es doctor, estuvimos ahí en Los Ángeles y él nació el 1 a la 1 de la tarde. Ellos siempre hacen la labor de que sea natural y a mí me gustó mucho…”, explicó.

