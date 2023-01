¿Marisol González y su esposo están buscando agrandar su familia?

Aunque Marisol González se ha caracterizado por ser una mujer completamente entregada a la maternidad, pues incluso, hace unos meses se permitió tomarse un receso de su carrera profesional para atender asuntos relacionados con su familia y a sus dos hijas, Marisol y Luciana, quienes sin duda son su adoración. Sin embargo, todo parece indicar que Marisol y su esposo, el exfutbolista Rafa Márquez Lugo, tiene una vida familiar plena y que se encuentran muy felices con lo que han construido juntos, por lo que a pesar de que han buscado hacer crecer su familia, luego del nacimiento de su hija menor, la pareja ha decidido finalmente que su clan es perfecto, así como está, por lo que han dejado de buscar darle un nuevo hermanito a sus pequeñas.

Así lo reveló la hermosa presentadora durante una reciente entrevista con el programa De Primera Mano, en el que con total sinceridad se refirió a la decisión que han tomado en conjunto ella y su esposa respecto a tener un nuevo hijo. “No, ya está la fábrica cerrada”, respondió la conductora a las preguntas del reportero que la cuestionó respecto a la posibilidad de volverse a convertir en mamá.

La presentadora del programa ¿Quién es la Máscara? ahondó más en el tema y reveló que, a pesar de que hace un tiempo buscaron agrandar su familia, finalmente llegaron a la conclusión de que siendo cuatro eran perfectos. “Estábamos a lo mejor como buscando el niño, pero la verdad es que ahorita mi chiquita ya tiene cuatro años, casi cinco, ya estamos muy contentos así, ya no nos quedamos con ganas de más, al contrario, estamos felices”, comentó la exreina de belleza. “Mis embarazos se dieron bastante rápidos, sinceramente como que lo platicamos y lo mejor es así, no necesitamos más”, finalizó.

La maternidad, el mejor trabajo de Marisol González

Para Marisol, ser madre es una faceta que la llena de total motivación. Tal y como lo reveló nn una pasada charla con el programa Hoy, en la que hizo referencia a su maternidad, describiéndola como su mayor prioridad en la vida, un sueño que logró hacer realidad de la mano de Rafa Márquez Lugo, con quien escribe las páginas de una historia llena de momentos muy especiales. “Mis hijas son lo más maravilloso que tengo… Son mi todo. Siempre quise tener una familia, yo decía: ‘Antes de lo profesional para mí mi mayor sueño es tener una familia como la que yo tuve porque sé que es el pilar y lo que te va a durar toda la vida…”, contó en 2019 para el segmento titulado A Corazón Abierto.

En esa misma charla, la presentadora relató cómo fue que tras sus embarazos, y dedicada al cuidado de sus hijas, tuvo que acoplarse a su nueva realidad, algo que no fue sencillo pero que poco a poco logró conseguir. “Yo intenté dejar de trabajar cuando nació Marisol pero me estaba volviendo loca, después de venir de un ritmo de trabajo tan acelerado con Televisa Deportes, que era viaje tras viaje… Con mi segunda hija sí me costó mucho sentirme bien en todos los sentidos… de repente me sentía triste, muy cansada…”, confesó, por lo que tuvo que acudir con el médico quien la pudo guiar en el proceso de manera satisfactoria.