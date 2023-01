Qué ha dicho Humberto Zurita al ser cuestionado sobre su relación con Stephanie Salas

Meses atrás, Humberto Zurita confirmó la noticia de su nuevo romance con Stephanie Salas, a quien conoce desde hace varios años. Teniendo como antecedente una fuerte amistad, ambos tomaron la decisión de dar este importante paso, llevados por la química y la buena convivencia que mantienen, la cual incluye la grata relación entre sus respectivos hijos. Desde ese entonces, la pareja ha gritado su amor al compartir cariñosos mensajes en redes sociales, incluso el actor se tomó el tiempo para hablar en algunas entrevistas de cómo marcha todo en los asuntos del corazón, reiterando su cariño por la intérprete, a quien además considera un buen ser humano. Sin embargo, ha sido muy claro al manifestar que, ante los cuestionamientos, no hablará más de este tema, ¿por qué razón?

Amable como suele ser, Humberto platicó con los medios de comunicación de paso por el aeropuerto de la Ciudad de México, en donde algunos reporteros quisieron conocer más detalles de su noviazgo con Stephanie. Tajante, se rehusó a ahondar en el tema, explicando que se trata de un asunto del que ya ha hablado con anterioridad. “Contentísimo, feliz. Ya está es un tema que ya lo tienen claro…”, dijo, declaraciones retomadas por la reportera Berenice Ortiz para su canal de YouTube. Tras asegurar que su respuesta no era en tono de reclamo hacia la prensa, sí decidió expresarse sobre el amor, destacando la cualidad de este sentimiento inherente al ser humano. “El amor, ya lo he dicho mil veces, la vida sin amor no vale la pena y uno creo que tiene que ser un ser amoroso en ese sentido, no un amoroso de Sabines, de esos que andan busque y busque y no encuentran…”, dijo.

Zurita fue más enfático en su reflexión, previo a abordar la situación desde su propia experiencia, teniendo muy clara la importancia de que exista la reciprocidad entre dos seres cuando se trata de amor. “Ojalá que todos tengamos la oportunidad de que cuando encontramos el amor o lo buscamos lo encontremos y sea recíproco y te la puedas pasar bien. Pero el amor se colma en el amor, lo he dicho muchas veces, el amor se entrega, no se recibe… Creo en el amor, no creo en andar buscando…”, explicó el intérprete, quien en este instante disfruta de la estabilidad personal y profesional, enfocado en sus múltiples proyectos de trabajo, una dicha que comparte con sus hijos, Emiliano y Sebastián.

Zurita de su relación con Stephanie: ‘No lo ocultamos’

Al reiterar que todo lo ligado a su romane con Stephanie Salas está dicho, Humberto Zurita expresó bajo qué circunstancias le llegó la nueva oportunidad de amar, tras varios años de haber consolidado un matrimonio con Christian Bach, madre de sus hijos y que falleció en febrero de 2019. “Yo ahorita que me quedé viudo estar picando aquí, picando acá, no me interesa. Yo ya viví un amor muy fuerte y qué padre que tuve la oportunidad de encontrarlo nuevamente, entonces no hay nada más que decir…”, explicó en otro instante de la charla.

Antes de despedirse, Zurita dejó claro que en ningún instante hubo la intención de mantener en secreto el romance entre él y Stephanie, por lo que para ambos fue importante darles su debido momento y tiempo a las cosas. “No es que quiera ocultar, porque luego escucho: ‘Entonces lo ocultaron’. No, no lo ocultamos, todo tiene un timing y un tiempo…”, explicó el galán de televisión quien afirmó que lo único que desea de sus encuentros con la prensa es poder hablar de sus proyectos profesionales, algo que lo tiene muy entusiasmado.

