Pati Chapoy da detalles del incidente de salud que vivió durante la transmisión de Ventaneando

Si alguien sabe mejor que nadie lo que implica realizar un programa de televisión en vivo, es Pati Chapoy. Con 26 años al frente de la emisión de espectáculos Ventaneando, la periodista ha estado expuesta a todo tipo de situaciones en el día a día, como recientemente ocurrió cuando en medio de una de las transmisiones enfrentó un incidente de salud. Tan cercana como siempre a su público, la comunicadora dio detalle de lo ocurrido a través de un video en su canal de YouTube, revelando que incluso tuvo que recibir asistencia de los paramédicos al interior del estudio mientras se encontraba en un corte comercial. Por fortuna todo logró mantenerse bajo control y el suceso quedó en anécdota.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS RELACIONADAS

Pati compartió un clip del instante en que comenzó a sentirse mal en plena transmisión. En el mismo se observa a la periodista fuera de cámara, sentada en otro punto del foro en donde se realiza el programa mientras es asistida de manera oportuna por una paramédico. “Me empecé a sentir rara, empecé a sudar mucho y después del sudor una taquicardia y ya. No me termino de sentir bien, yo no sé cómo ando de la presión”, se escucha decir a la comunicadora. Aunque el incidente ocurrió el pasado 2 de diciembre, no fue hasta ahora que Chapoy decidió hacer pública esta situación, por lo que sus seguidores reaccionaron de inmediato enviándole sus mejores deseos.

Tras explicar parte de sus síntomas, la paramédico procedió a tomarle la presión a Pati y a medir sus niveles de glucosa, por lo que luego de ser examinada le dijo: “Su presión está baja. Su presión tiene 90/60, la normal es 120/80, entonces sí hay una diferencia. Su glucosa está en 135, no debe de pasar de 120. Vamos a suponer que es porque desayunó, pero no tiene que estar tan alta, porque no debe de pasar de 120 aun así ya habiendo comido”. Minutos después y más tranquila, Pati tomó un descanso para recuperarse, instante en el que Pedro Sola y Mónica Castañeda, conductores de Ventaneando, se acercaron a ella para cerciorarse de que todo estuviera en orden.

VER GALERÍA

En el video titulado La vida en los cortes comerciales, Pati también comparte con sus colaboradores cómo se encuentra, dejando ver que logró sentirse mejor al estar pendiente de su salud y tomar las medidas pertinentes. Así mismo, reveló cuál pudo haber sido la causa de su malestar. “Resulta que desayuné hot cakes con café…”, contó Chapoy, quien le pidió a Pedro Sola que explicara el por qué esta combinación pudo haber resultado contraproducente. “Los hot cakes son… (un golpe) de carbohidrato. Se te sube el azúcar brutal, la combinación con la cafeína algo sucede. Si yo me como unos hot cakes con un vaso con leche no pasa nada, pero si lo tomo con café, dos horas después, una temblorina…”, dijo el presentador.

El nuevo emprendimiento de Pati Chapoy

Es gracias al reciente lanzamiento de su canal de YouTube, que Pati Chapoy puede compartir con su público nuevo contenido como entrevistas exclusivas y vistazos de lo que ocurre fuera de cámaras. Fue en diciembre cuando la periodista hizo el anuncio a su público, celebrando este emprendimiento con el lanzamiento de una entrevista con el presidente de Grupo Salinas, Ricardo Salinas Pliego, quien apadrinó este proyecto. Por ahora, la comunicadora tiene muy claro lo que desea. En otro momento, también se sinceró sobre si ha pensado en retirarse tras varios años al frente de Ventaneando, y aunque comentó que eso llega a ser inevitable, ella piensa seguir trabajando. “Hasta donde el cuerpo aguante y los dueños del canal quieran. Significa también mucha solidaridad, paz y calma de saber que todo el equipo trabajamos por el mismo camino, estamos muy comprometidos con la información", comentó en entrevista con TVyNovelas.

VER GALERÍA