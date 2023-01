Raúl Araiza se sincera sobre su proceso de rehabilitación: 'Lo mejor es pedir ayuda'

La sinceridad siempre ha sido una característica que distingue a Raúl Araiza, quien siempre está dispuesto a abrir su corazón para hablar de los instantes de su vida personal que sin duda lo han marcado o cambiado para siempre. Tal y como sucedió recientemente, cuando el presentador del programa Hoy compartió en una entrevista detalles sobre el proceso de rehabilitación que enfrentó hace unos meses, la cual decidió iniciar a raíz de algunos profundos problemas emocionales que lo alcanzaron, tiempo en el que fue cobijado por sus seres queridos y en el que reconoció que sin ayuda no hubiera podido solo.

Así lo compartió el también actor en una charla que sostuvo con el programa De Primera Mano, en la que con total apertura compartió detalles de cómo ha enfrentado este proceso y del por qué ha sido tan importante para él, a tal punto que decidió tatuarse la fecha del día que dejó la clínica de rehabilitación. “Me la grabé porque es muy importante. Todos mis tatuajes tienen un por qué y para mí fue muy importante saber el día que por fin encontré todo lo que había estado ocultando, evadiendo, tapando de mi vida, desde niño”, compartió el artista al hablar de las razones por las que decidió comenzar con este profundo proceso. “No tiene que ver ni mi vida de casado, ni mis relaciones amorosas. En todo caso la de mi matrimonio, que fue la que me edificó como soy”, agregó, dejando en claro que eran algunos fantasmas de su pasado los que le quitaban la paz.

Sin embargo, para poder avanzar dentro de su rehabilitación, ‘El Negro’, como es conocido de cariño entre sus amigos y fans, tuvo que reconocer que algo no estaba del todo bien en su vida y que tenía un problema, algo que finalmente le permitió dar un paso muy importante en su proceso. “Pero sí me estuve peleando mucho con la aceptación de una enfermedad como es la adicción”, compartió el intérprete, admitiendo que reconocer que algo estaba mal en él fue muy complicado. “La adicción es muy grande, de diferentes sustancias, y emocional, pero pones cara buena onda y todo el tiempo tratas de ser conciliador, cuando en el fondo sí estás muerto por dentro en partes”, señaló.

Finalmente, Araiza compartió lo que ha aprendido de toda esta experiencia desde una perspectiva muy personal, haciendo énfasis en que cada proceso es distinto según la persona que lo esté enfrentando. “Es muy personal, yo no soy ejemplo nunca de nada… Cuando hablo de mí digo que lo mejor es pedir ayuda, si tocas fondo, levantarte. No se puede solo, no es de échale ganas… no es de eso, es de humildad y de pedir ayuda, de conocer, de tener mente abierta y decir: ‘¿qué tengo? ¿por qué no se controla?’, y ya, tampoco es algo que digas: ‘voy a conmiserarme yo, pobre de mí’”, finalizó.

Sus hijas, su mayor apoyo

Como bien lo mencionó Raúl Araiza, durante su proceso ha contado con el respaldo total de su familia y muy en especial de sus dos hijas, Camila y Roberta, quienes sin duda se han convertido en las cómplices de su vida. Algo que se ha visto reflejado en los últimos días, cuando el guapo presentador ha emprendido un viaje por Europa en compañía de las dos jovencitas, con quienes se ha dejado ver disfrutando al máximo de algunos de los rincones más emblemáticos de este continente y reforzando el amor que los tres se tienen entre sí. “Qué orgullo siento de escucharlas. Reírnos, saber que siempre estamos partiendo del respeto, sin juzgar, sin etiquetar, ¡solo amarnos! Gracias por ser. Las amo”, escribió Araiza en sus redes al compartir una fotografía en la que se le ve posando de lo más feliz al lado de Camila y Roberta, teniendo como telón de fondo un increíble paisaje parisino invernal.