Al mal tiempo buena cara, la simpática forma en la que Julieta Venegas recuerda su divorcio

Durante los más de 36 años de trayectoria musical de Julieta Venegas, la cantante nunca se había mostrado tan natural y sincera como lo hizo durante la entrevista que le concedió a Yordi Rosado. Como muchas celebridades en este espacio, la cantautora mostró su lado más personal al recordar los motivos que la llevaron a divorciarse del músico chileno, Álvaro Henríquez, con quien contrajo matrimonio en 1998. Echando un vistazo al pasado, sin empacho, la intérprete de Lento confesó que el motivo de la ruptura tuvo que ver una tercera en discordia, una situación que recuerda con mucha simpatía debido a la ironía de la historia pues, se trató de una actriz que participó en el videoclip de la canción No me falles, tema que el músico le escribió a la mexicana.

Para Julieta aquel matrimonio estaba destinado al fracaso debido a que era una relación a distancia: “Él siempre vivió en Chile y yo en México, o sea nos casamos, pero cada quien en su país. Fue muy chistoso, fue de: ‘Nos casamos y luego resolvemos el tema de dónde vamos a vivir’ y nadie se mudó nunca y cada quien vivió en su país”, recordó la intérprete quien terminó por contar la verdadera razón por la que aquella relación llegó a su fin: “Además nos separamos rápido, porque… igual te cuento eso, a mí ahora se me hace muy chistoso: Él me escribió una canción súper bonita, muy romántica que se llama No me falles y el videoclip que hizo de esa canción salió una actriz de la que, después, él se enamoró y me dejó por esa actriz, sí, fue muy gracioso”, añadió.

Para Julieta fue muy irónico que el flechazo de su esposo y la actriz, de la que no reveló nombre, ocurriera en el set de grabación de una canción que él le había escrito: “A mí me encantan las vueltas del destino, claro, en su momento fue muy doloroso, pero era obvio que nos íbamos a acabar separando, si ninguno decidía irse al país del otro, eventualmente, iba a pasar lo que pasó, pero se me hace muy chistoso que haya sido en el videoclip de la canción que me escribió que se llamaba No me falles, fue muy chistoso”. Aunque el matrimonio no funcionó, reconoció que tiene una gran relación con el músico: “Ahora me parece chistoso, porque yo a Álvaro lo adoro”, dijo. Debido a que la separación se dio muy pronto, el proceso fue muy sencillo: “Nos divorciamos muy rápido, porque fue tan rápido que lo anulamos, más bien”.

Su faceta como mamá, la más importante

Tras su primer matrimonio, en 2009, la cantante conoció a Rodrigo García, padre de su hija Simona con quien escribió el capítulo más importante de su vida: “Él trabajaba en un restaurante vegetariano. Nos conocimos y dijimos: ‘Qué lindo tener un hijo’ y ahí fue. Nos conocimos y nos embarazamos, cero planeado. Queríamos, pero no nos conocíamos, no éramos pareja”, recordó. La cantante reconoció que la maternidad era un gran anhelo: “Yo siempre quise ser mamá, toda la vida desde que era chica, además sentía que yo iba a ser la primera que me iba a embarazar de mis hermanos. Yo decía que me encantaría ser mamá, no sabía si quiería tener pareja”, reconoció la cantante quien actualmente disfruta de su soltería viviendo al máximo su papel de mamá.

Debido a que ella y el papá de su hija no tenían una relación, tras el nacimiento de la niña, enfrentaron algunos problemas de comunicación, pero actualmente tienen una gran relación de co-paternidad: “Ahora platico mucho con Simona sobre su papá y de la relación con él y le digo: ‘Los dos te amamos. Eres muy deseada, por más que nosotros tuvimos nuestras torpezas como tus papás, tuvimos un momento muy complicado, nos pasó de todo, te amamos. Si alguien sé que te ama, tanto como yo te amo, es tu papá’”, confesó. Sobre la posibilidad de volverse enamorar, Julieta dijo: “Yo ya no viviría con alguien como pareja, la verdad, yo vivo con mi hija y con mis gatos, si tengo pareja, genial, pero no hace falta que viva con esa persona para poder compartir y poder disfrutar, tener espacios. Tengo una hija de 12 años, no sé si sea el momento para vivir con alguien, no sé si quiero, nos encanta a nosotros nuestra casa”, explicó.