Paola Rojas comienza a despedirse de su noticiario: 'Gracias siempre por acompañarme'

Dispuesta a asumir retos, Paola Rojas inicia este 2023 con nuevos planes profesionales. De cara al cierre de su ciclo al frente del noticiario matutino de Televisa, reconoce que es un paso que si bien la atemoriza también la emociona, pues podrá dar un giro definitivo a su rutina. Sin embargo, se siente conmovida ante la inminente despedida de su público y del equipo con el que colaboró por varios años, a quienes ha comenzado a expresarle sus agradecimientos. Tan cercana como suele ser con sus seguidores, la comunicadora se ha mostrado conmovida a través de sus redes sociales, espacio en el que se ha dejado ver muy optimista y dando lo mejor de sí estos últimos días de transmisión, los cuales serán inolvidables para ella.

Luego de compartir en Netas Divinas cómo asume este cambio en su vida profesional, Paola publicó en Instagram un significativo mensaje para iniciar la primera semana de 2023, y la última como conductora de Al Aire con Paola Rojas, producción que inició sus transmisiones en 2016. “Queremos vivir esta semana juntos como si fueran los últimos días de un viaje inolvidable. ¿Nos acompañas?”, escribió al pie de un álbum fotográfico en el que aparece junto Odalys Ramírez, la comunicadora Raquel Méndez y el periodista Carlos Hurtado, con quienes compartió pantalla cada mañana. En las fotos se aprecia sonriente y luciendo guapísima con un vestido negro y zapatillas abiertas, siempre cuidando cada detalle de su look para aparecer en pantalla.

La cercanía de Paola con su equipo de trabajo es tal, que el sentimiento ha sido notorio en este comienzo de año. Carlos Hurtado envió un mensaje de agradecimiento a la periodista, quien replicó el mismo en sus historias de Instagram. “Gracias Pao”, se puede leer en la publicación; una fotografía en la que aparecen los dos en el estudio, tomados de la mano y sonrientes, durante una de las transmisiones del noticiario. "¡Lo dijiste Pao, ha sido un gran viaje! De corazón agradezco a la vida haberlo compartido contigo" escribió Hurtado en sus redes sociales. En otra postal, Paola aparece sentada en uno de los puntos desde donde solía comentar algunas notas cada mañana, una fotografía para el recuerdo que a la que agregó un breve mensaje para quienes han estado pendientes de su trabajo. “Gracias siempre por acompañarme”, dijo, imagen que musicalizó de fondo con la canción Thank You, de Dido.

El cierre de su noticiario es tan especial, que Paola tomó la decisión de preparar un contenido especial para los televidentes, retomando algunas de sus memorables charlas con mujeres que han incursionado en diversos ámbitos. “Voy a recuperar un poquito de unas de las entrevistas que he hecho a lo largo de estos años de Al Aire con Paola con mujeres espectaculares; Rosalía, Nicole Kidman…”, anunció la mañana de este martes 3 de enero. Por supuesto, algunas personalidades han reaccionado a las publicaciones de Paola, como Natalia Téllez y hasta Lorenzo Lazo, quien aprovechó para enviarle sus buenos deseos: “Más éxitos”, dijo el economista.

¿Paola Rojas dará el salto a la actuación?

Sobre el fin de su noticiario, Paola Rojas fue sincera al compartir en días pasados con sus compañeras del programa Netas Divinas su sentir: “Me emociona, me asusta muchísimo, la verdad se los confieso, llevó tantos años sujeta a una rutina que esta libertad con la que soñaba, y que ahora ya no es un sueño, está a punto de convertirse en una realidad”. En otro momento, durante una charla con el programa televisivo Hoy, también reveló que había tenido una propuesta para incursionar en la actuación, esto ante la pregunta del reportero. “¡Qué chistoso, me lo acaban de proponer! ¿Eres adivino o escuchaste? Es curioso, porque acabo de recibir una propuesta. Es algo que no estaba en mi radar, pero ¿qué te digo? ¿Sabes qué?, estoy en plan de apertura, tengo ganas de aprender, de explorar, de viajar, tengo ganas como de volar, me siento con mucha curiosidad, entonces sí, si hubiera, bueno ya te digo que acabo de recibir esta propuesta que no he ni procesado, pero estoy dispuesta a escuchar diferentes opciones, tengo ganas de hacer cosas diferentes”, comentó.

