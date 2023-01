América Guinart sobre su papel como abuela de Cayetana y Mía: ‘Me llenan el alma’

Después de un 2022 lleno de bendiciones y buenas noticias como la boda de su hijo Álex Fernández con Alexia Hernández y el nacimiento de Mía, América Guinart recibió el año nuevo feliz disfrutando al máximo de su papel de abuela con sus dos nietas. Emocionada de recordar los entrañables momentos que comparte con las niñas, la tapatía concedió una entrevista a Ventaneando en la que habló de su faceta consentida, la que desempeña con Cayetana y Mía quienes, estas fiestas decembrinas, las pasaron con su abuelo, Alejandro Fernández, y con el resto de la familia del cantante en Vail, donde las integrantes más jóvenes tuvieron su primera experiencia en la nieve.

Para América tener la oportunidad de ver crecer muy de cerca a Cayetana y Mía es un privilegio: “Creciendo la familia, llena de bendiciones, estoy feliz, sé que no es tiempo para que me llenen de nietos, pero de repente digo: ‘¡Qué padre que ya tuviera más!’”, reconoció la tapatía quien desea tener una familia numerosa. Pendiente de cada etapa nueva en la vida de sus nietas, Guinart contó que la mayor de las niñas ya entró a la escuela: “Las disfruto cada día. A Cayetana ya la empezaron a llevar al kínder y las fotos de Cayetana en la escuela me llenan el alma”, admitió la exesposa de El Potrillo quien confesó que siempre se postula como niñera de las niñas, pues le encanta pasar tiempo con ellas.

Antes de que sus hijos se lo pidan, América siempre se mantiene disponible para hacerse cargo de las niñas: “Yo voy todos esos días de nanny mi función preferida del mundo, mundial, yo pago porque me alquilen de nanny, siempre Camila y su esposo me dicen: ‘Muchas gracias’, también Álex y Alexa, yo les digo: ‘A mí no me agradezcan, les tengo yo que agradecer que me dejen a sus criaturas”, comentó la tapatía quien a través de sus redes sociales ha ido compartiendo las imágenes más entrañables al lado de sus nietas quienes se han convertido en el centro de todas las miradas dentro de la familia Fernández.

A finales del 2020, América Guinart concedió una sincera entrevista al programa, comandado por Pati Chapoy, en el que reconoció que está pasando una de las etapas más especiales: “Estoy en un momento de mi vida súper pleno, súper feliz, la vida me ha dado un chorro de bendiciones, una tras otra, estoy plena, la verdad. Estoy muy contenta por ellos (sus hijos) y por mí también, me han dado muchas alegrías, ese regalo tan grande que nos mandó Dios que es Cayetana, me tiene enloquecida de amor la adoro, está hermosa la chiquilla y ver a Cami feliz, su marido es un tipazo, ha sido un buen marido, un buen papá, Cami una súper mamá y buena esposa”, explicó la tapatía en aquella ocasión.

Sus hijos, su mayor orgullo

Para América Guinart ver a sus hijos felices y consolidando su vida adulta en el terreno personal y profesional es un gran logro del que atesora ser testigo: “Tengo unos hijos excelentes, es algo que le doy gracias a Dios, porque los tres son súper buenos chavos, con unos valores de la vida muy bonitos, de lo que sí me puedo sentir orgullosa, obviamente su papá también ha tenido que ver en su educación, son unos chavos que aprecian, valoran y agradecen, son para mí, como si te graduaras y vieras a tus alumnos, con lo que tú les enseñaste poniendo en práctica en su vida diaria y con sus familias ahora, es una satisfacción enorme para mí”, reconoció América.