La dolorosa razón por la que Anette Michel no celebraba las fiestas de fin de año

Aunque las fiestas de fin de año suelen ser momentos de mucha felicidad, lo cierto es que para algunas personas esta temporada puede llegar a ser un tanto triste y nostálgica debido a la ausencia de algún ser querido. Algo de lo que Anette Michel puede hablar con total conocimiento de causa, pues durante muchos años la actriz cerró su corazón a estas fechas debido a que su padre falleció cuando ella tenía apenas nueve años, justo un 1° de enero. Un evento que sin duda marcó su vida para siempre y por el que había decidido no volver a celebrar las fiestas de fin de año.

Así lo reveló la hermosa presentadora durante una charla con el programa Sale el Sol, en el que con total sinceridad habló de las razones por las que había tomado la decisión de no celebrar Navidad ni Año Nuevo durante gran parte de su vida. “Mi papito que está en el cielo, que lo amo, lo adoro, se murió un 1° de enero”, compartió la intérprete con cierta nostalgia. “Durante mucho tiempo no celebré Navidad ni Año Nuevo”, apuntó la actriz, haciendo énfasis en que la muerte de su papá durante estas fechas tan especiales hizo que ella decidiera no volver a celebrar.

Sin embargo, la llegada de su hijo Nicolás, fruto de su relación con Gregorio Jiménez, cambió completamente su perspectiva sobre la Navidad y el Año Nuevo, por lo que la maternidad le devolvió esa ilusión en esta temporada. “Pero bueno, desde que me convertí en mamá regresó ese espíritu y adoro estas fiestas, me encantan y creo que valen mucho la pena, cuando ves las caritas de los niños y ves cómo lo disfrutan”, finalizó la presentadora, dejando en claro que ahora ya no pierde detalle de esta época.

La maternidad, una experiencia que la ha transformado

Sin duda alguna, la llegada de Nicolás a la vida de Anette Michel ha sido todo un evento para la presentadora, quien en más de una ocasión ha dejado en claro que el haberse convertido en madre la transformó en todos los sentidos. “Lo he comentado en varias ocasiones, estoy plena, estoy muy feliz de que llegara Nicolás a mi vida porque la transformó completamente. Yo sé que se escucha trillado, pero es verdad, todas las madres que me están viendo lo saben y sí, la vida es completamente diferente a partir de que eres mamá”, comentó hace unos años al programa Venga la Alegría.

Cabe destacar que, antes de casarse con Gregorio, la exconductora de MasterChef siempre había hecho pública su decisión de no tener hijos. Sin embargo, el amor de su esposo la hizo cambiar de opinión, pues en cuanto lo conoció supo que él era el indicado para formar una familia: “Con él me di cuenta que no es que no quisiera tener hijos, sino que no creía que fueran las personas adecuadas para ser los padres de mi bebé”, confesó en 2008 durante un programa de Historias Engarzadas.