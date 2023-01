Lucerito Mijares revela si tiene planes de grabar un disco en solitario

Para nadie es un secreto el hecho de que Lucerito Mijares heredó el gran talento de sus padres, Lucero y Mijares. Algo de lo que ha dado muestra en los últimos meses durante los conciertos que han ofrecido juntos ambos artistas y en los que han contado con la presencia de su hija como invitada especial, lo que le ha permitido ganarse el corazón de lo publico y hacerse de una buena base de fans. Es por eso que todos esperan con ansias que la carrera musical de la jovencita de 17 sea lanzada de forma oficial y que saque sus propias canciones e incluso un disco, todo parece indicar que Lucerito tiene otros planes, por lo menos a corto plazo, además de una visión muy clara sobre el enfoque que le gustaría tener para su carrera.

Así lo reveló Lucerito durante una charla que sostuvo con el programa Hoy, en la que con total sinceridad habló de lo que espera sobre su carrera y el camino que le gustaría tomar al respecto, mostrándose sumamente agradecida por la oportunidad que le han brindado sus padres y otros artistas de poder mostrar su talento al público y ganarse así el respeto de la gente. “La verdad yo me siento muy afortunada de que me inviten a los conciertos, tanto mis papás como Daniela Romo, les agradezco muchísimo a todos que me den esta oportunidad”, dijo la jovencita emocionada, aprovechando la ocasión para agradecer por el buen recibimiento que la gente le ha dado. “Creo que afortunadamente la gente me quiere bastante, y eso se los agradezco muchísimo, que me hayan recibido tan bien”, agregó.

Al ser cuestionada sobre la posibilidad de que sea en 2023 el año en el que finalmente veamos el nacimiento de su carrera profesional en la música, Lucerito fue muy clara respecto a sus expectativas profesionales, dejando en claro que si bien, le gustaría dedicarse a cantar, preferiría hacerlo dentro del teatro musical, una disciplina en la que ha tenido la oportunidad de probarse y en la que ha tenido éxito. “A mí me encanta el teatro musical, sería una de las cosas que haría principalmente y va muy bien con la cantada”, comentó la intérprete, quien dijo estar consciente que para eso aún le quedan muchos años de preparación, especialmente porque tiene en mente una obra en específico: “Wicked me encanta, pero es dificilérrimo, pero ni modo, a estudiar y a ver qué sale”, compartió dejando en claro que primero tendrá que terminar con sus estudios. “Pues… ojalá, primero acabar la prepa, seguir estudiando, pero sí, a ver si pronto”, finalizó.

Qué opina Lucero de la popularidad de su hija?

Desde que Lucerito Mijares tomó la decisión de aparecer en público, su número de fans ha crecido. Basta con ver la cantidad de seguidores que acumula día con día en redes sociales, plataformas en las que realiza simpáticas publicaciones y, de vez en cuando, algunas transmisiones en vivo.

Algo de lo que Lucero habló en julio de 2021, mostrándose orgullosa de la popularidad de su hia. “Creo yo que es muy genuino, no resulta porque sea hija de Lucero y Mijares, que por un lado puede ser una ventana muy padre para ella poder tener en este caso un streaming o un dueto con su papá, con su mamá, que le vayan abriendo camino, pero lo demás lo ha logrado ella con su manera de interpretar, cantar, su forma de ser, ella tiene su propia personalidad, no es como que ella quiera ser como su mamá o como su papá…”, expresó.

