Paty Manterola abre su corazón sobre su matrimonio: 'Es el mejor regalo que he tenido en mi vida'

Doce años atrás, Patricia Manterola y Forrest Kolb unieron su vida en matrimonio. En diciembre pasado, la pareja celebró un aniversario más poniendo en alto el enorme cariño que se guardan, orgullosos de la familia que formaron integrada por tres hijos. Con el paso de los años, la actriz y cantante está más convencida de que este ha sido uno de los pasos más importantes en su historia, por lo que se mantiene plena gracias a la estabilidad que hoy prevalece en el ámbito sentimental. Al respecto, la intérprete habló como pocas veces de lo mucho que para ella significa haber consolidado este anhelo, al mismo tiempo en el que cumple sueños en el ámbito profesional, siempre contando con el respaldo de los suyos.

Paty habló a corazón abierto durante una charla con los medios de comunicación, espacio en el que se refirió al matrimonio y a la manera en que le cambió la vida desde entonces, aunado al hecho de que pudo hacer realidad su sueño de ser mamá. “Es el mejor regalo que he tenido en mi vida, mi esposo y la familia que hemos construido juntos, es de verdad que mi mayor bendición, mi prioridad, mi motivación, él y mis hijos de verdad que han sido unos ángeles en mi vida. En todos los aspectos me han ayudado a crecer como ser humano, a descubrir lo que es el amor incondicional, que es una maravilla el ser madre…”, expresó, declaraciones retomadas por la periodista Berenice Ortiz para su canal en YouTube.

Durante la charla, la cantante y actriz expresó lo fundamental que ha sido recibir el respaldo de su familia, siempre dispuestos a apoyarla en cada uno de sus emprendimientos. “Por ellos también pues me siguen dando ganas de seguir haciendo cosas creativas en la música, en la actuación y ellos son mis mayores apoyos y mis mayores fans…”, dijo emocionada. Entre otras cosas, también habló de los hábitos con los que logra mantenerse bella, como el hecho de ser vegana y no tomar alcohol, algo que comparte con su esposo Forrest. “Conocí a mi esposo y él no toma alcohol, no por ningún problema ni nada, sino que él medita mucho también y él sentía que el alcohol te desconecta un poquito de ese estado tan hermoso que es el estado de presencia del ser…”.

Sobre la manera en que se da la convivencia con Forrest, la intérprete fue puntual al abordar el tema de las crisis por las que suelen pasar algunas parejas, haciendo evidente el pensamiento con el que asume esta situación. “Las sigo teniendo (las crisis), no como pareja sino como ser humano. Es el estado de vivir en un cuerpo físico que tiene emociones, que tiene pensamientos, pero el chiste es ir acumulando herramientas en la vida que te ayudan a pasar las situaciones difíciles de la mejor manera y salir de ellas rápidamente y vivir en presencia, que es el estado más hermoso…”, explicó ante las cámaras.

Doce años de casados

El pasado 12 de diciembre, Paty Manterola y Forrest Kolb celebraron 12 años de casados. La pareja se dedicó emotivos mensajes en redes sociales, recordando esta importante fecha en el calendario familiar. “Hace 12 años un 12/12 en este mismo lugar tan mágico. Qué bendición estar aquí y caminar esta vida a tu lado. ¡Feliz aniversario mi amor @Forrestkolb! Te amo”. Los esposos regresaron a la Riviera Maya, donde se dieron renovaron sus votos dos años atrás, para conmemorar así este día. “Te amo Patricia Manterola”, escribió Forrest a su esposa, feliz de este momento en su vida.

