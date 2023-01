Evaluna reflexiona sobre el año que recordará para siempre

El final de año suele ser un excelente pretexto para hacer una pausa y recapitular sobre lo vivido, haciendo nuevos propósitos y agradeciendo por lo que se nos dio en esta vuelta al sol. Es así cómo muchos famosos celebraron a lo grande el año nuevo, todos rodeados de sus seres queridos y con una enorme emoción por comenzar un nuevo ciclo. Este es el caso de Evaluna que, más allá de compartir cómo es que la familia Montaner celebró esta fiesta, ha querido publicar en su cuenta de Instagram la reflexión que escribió del que seguramente será un año para el recuerdo. Y cómo no serlo si este 2022 Evaluna y Camilo recibieron a su esperadísima Índigo. La pareja se convirtió en padres por primera ocasión y aunque han sido pocos los vistazos que han dado de su pequeña, se sabe que están completamente encantados con esta nueva etapa.

De forma sencilla, en una historia de Instagram, Evaluna escribió en un primer momento: “Quiero empezar el año agradeciéndole a Dios: por la hija tan espectacular que me tocó (y su hipo que me da ternura); por dormir pegadita a mi esposo; por la decoración de mi mami siempre con mil detalles; por las visitas mañaneras de mi papi; por la compañía de mis suegros; por lo bien que la paso con mis hermanos y por las hermanas que Dios me regaló como bonus”.

Las emocionantes palabras de Evaluna

Ya de forma más profunda, fue en su perfil de Instagram que publicó un álbum de algunas de las instantáneas más significativas de este año, junto al que compartió una reflexión. “Este año, definitivamente, será uno que recordaré para siempre. Todo lo que fue no cabe en un solo post. Dios me dio el privilegio de ser la mamá de Índigo. Parí en casa como lo soñé sin anestesia y con Camilo y mi familia respirando y viviendo cada contracción conmigo. Después de parir me enojé con mi cuerpo por verse tan diferente. Hasta que lo volví a amar y le agradezco por todo lo que es capaz de hacer”, comenzó.

“Cumplí 25 años y estoy donde quiero estar. Me enamoré más de mi mamá y de nuestra relación. Nació Apolo. Nació Sebastián. Nació Juana. Y nació Fe. Me tatué con mi Pau Macher. Nos fuimos de gira. Les compartí Refugio, que es una canción que amo eternamente. Argentina ganó el Mundial. Lanzamos The House Project. Salió Los Montaner (sueño de Montaner de toda la vida). ¡Me nominaron a los Latin Grammy con el amor de mi vida!”, hizo un conteo de lo sucedido en el año, “Sigo logrando amamantar a Indi y ya van casi 9 meses que también es un sueño cumplido. Me volví más y más loca por mi esposo. Me sentí más cerca de mi familia y amigos. Me leí 12 libros desde agosto hasta hoy (más de lo que había leído en toda mi vida). Índigo aprendió a decir mamá, papá, tres, teta, bebé, hola y bye bye. Aprendió a gatear y ama aplaudir y sonreír”.

Marlene Rodríguez, madre de Evaluna, nos cuenta cómo ha cambiado su vida la llegada de Índigo

“Volví a sorprenderme con los detalles chiquitos de Dios. Y me emociona terminar el año en casa, cerca de la gente que amo. Esperando empezar el 2023 con retos nuevos, más viajes, más descanso, más conciertos, más familia, más recetas, más carcajadas, más Dios en mi vida y más amor de Él para compartir con todos. Feliz año familia linda. Prometo que estoy presente siempre. Los amo”, finalizó el mensaje de Evaluna.

Entre las respuestas a esta publicación destacó la de su mamá, Marlene: “Te amo hiji gracias por esto”, y la de su hermano Mau: “¡Amo esto! ¡Y te amo a ti!”.

