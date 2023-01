La revelación de Sofía Aragón sobre su vida sentimental: 'Me rompieron el corazoncito'

Sin duda alguna, Sofía Aragón es una de las celebridades más sinceras del mundo del espectáculo, pues a través de sus redes sociales siempre se muestra dispuesta a compartir con sus fans algunos vistazos al interior de su vida privada, aprovechando ese canal para mostrarse siempre cercana a sus seguidores. Algo que quedó demostrado recientemente, luego de que la exreina de belleza abriera su corazón para hablar del estatus de su vida sentimental, durante una dinámica de preguntas y respuestas que organizó a través de sus redes sociales, en donde con total sinceridad reveló que tras darse una nueva oportunidad en el amor, finalmente terminaron por romperle el corazón.

Así lo compartió la también actriz luego de que uno de sus fans la cuestionara sobre los aspectos de su vida personal en los que le gustaría que le fuera mejor durante el próximo 2023, una oportunidad en la que la representante de México en Miss Universo 2019 decidió hablar sobre lo que sucede en su vida en temas del corazón. “Primero (en el tema) sentimental: Este año no puedo decirte que me enamoré, porque no estoy segura… Pero estuve saliendo con alguien y me rompió el corazoncito”, expresó la también escritora, quien agregó a su respuesta un emoji de carita sonriente y un corazón rojo.

Cabe destacar que, hace un año exactamente, Sofía se había encargado de dejar en claro que tras haber cancelado su compromiso con Francisco Bernot, no planeaba volver a enamorarse, por lo que en ese entonces no tenía interés en conocer a nadie más: “Es un duelo, en este momento sí estoy cerrada al amor, a conocer gente, porque me he dado cuenta que necesito vivir este proceso de la manera más sana posible y la manera más sana no es, luego, luego, caer en los brazos de alguien más. Dicen que, si te encuentras a alguien sin sana, te encuentras al mismo diablo en otro infierno, algo así. Yo creo que es importante sanar”, comentó Sofía durante un encuentro con la prensa.

En esa misma charla, Sofía también habló del gran cariño que le tuvo a su exprometido: “Siempre lo quise muchísimo, es un hombre que voy a admirar y querer toda mi vida, es un hombre al que le tengo mucho cariño y yo creo que con eso me quedo y espero que con eso se quede él también”, dijo sobre Francisco. Aunque estaba muy enamorada, se encuentra en paz con la decisión de cancelar su boda y terminar su relación: “Desde que tomé esa decisión, hace 6 meses, estoy más contenta y más tranquila que nunca, entonces, el estado de salud de mi cuerpo y de todo lo demás, está mejor que antes”, reconoció.

El nuevo proyecto de Sofía

Luego de su salida de Venga la Alegría, Sofía Aragón compartió a sus seguidores la sorpresa que tanto la tiene entusiasmada. Próximamente podrá incursionar en la actuación y por ello ya tiene su primer guion en mano, lista para asumir este reto que tanto anhela. “Hoy, aunque muy lejos de mi meta, puedo decir que estoy un pasito más cerca, porque alguien creyó en mí y me dijo: ‘Si tú realmente amas esto y lo demuestras con tus acciones, yo te voy a apoyar porque creo en tu talento. Hoy, aun con miedos y escalofríos en la espalda, me gana la sonrisa de saber, que si bien sigo sin una sola certeza, no me cabe duda que haré que suceda…”, explicó en redes sociales apenas en octubre pasado. En esa ocasión, la modelo presumió su primer guion, una historia que lleva por nombre El Hombre que Amaba las Flores y que es una adaptación de la historia de Stephen King. “Hoy con mi primer guion en las manos, brinco de felicidad, agradecimiento y paz. (El primero después de esa decisión, aunque no olvido los proyectos que tuve antes, por los cuales también estoy agradecida). Por eso hoy con un guion de un director mexicano, una adaptación al español autorizado de Stephen King, con un personaje que me parece maravilloso, solo puedo decir: Gracias. Está pasando”, finalizó, sin ahondar en más detalles.

