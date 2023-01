Así fue la visita de Benedicto XVI a México en 2012

A pesar de haber tenido un papado relativamente corto, Benedicto XVI, quien ha fallecido este 31 de diciembre en Roma, logró realizar diferentes viajes por el mundo, visitando algunos de los países donde más se profesa el catolicismo, pero también donde su mensaje de paz y unión era necesario. Uno de esos lugares fue México, hasta donde el Joseph Ratzinger arribó en 2012, siendo Guanajuato la ciudad elegida por el entonces Papa para su primer encuentro con los fieles mexicanos. Como era de esperarse, el paso de Benedicto por tierras mexicanas se dio entre júbilo de los feligreses, quienes abarrotaron las calles y los recintos en los que el Santo Padre se hizo presente.

El Papa Benedicto fue recibido el 23 de marzo de 2012 por el entonces presidente de México, Felipe Calderón, en el aeropuerto de Silao Guanajuato. En aquella ocasión, el Jefe de Estado del Vaticano se mostró emocionado por el caluroso recibimiento que tuvo por parte de los fieles mexicanos. "Queridos amigos, muchísimas gracias por este entusiasmo. Estoy muy feliz de estar con ustedes. He hecho muchos viajes, pero nunca he sido recibido con tanto entusiasmo”, expreso conmovido.

Tras el protocolo, Benedicto emprendió su camino hacia el lugar en el que pasaría las noches en Guanajuato, encontrándose con miles de fieles a lo largo de su trayecto, quienes salieron a encontrar al Papa al grito de: "Benedicto, hermano, ¡ya eres mexicano!", un grito que ya se había popularizado durante las visitas papales de Juan Pablo II, y que por primera vez era dedicado a Benedicto, quien logró ganarse el corazón de los mexicanos con los mensajes que llevó durante este viaje en el que se pronunció por una “reevangelización” del pueblo mexicano, en medio de un momento bastante turbulento para la iglesia católica.

Uno de los eventos cumbres de su visita a México fue cuando ofreció una misa en el Parque Expo Bicentenario de León, la cual se dio luego de haber sobrevolado por encima del Cerro del Cubilete, donde se encuentra en santuario del Cristo de la Montaña. “Al venir aquí he podido acercarme al monumento a Cristo Rey, en lo alto del Cubilete. Mi venerado predecesor, el beato Papa Juan Pablo II, aunque lo deseó ardientemente, no pudo visitar este lugar emblemático de la fe del pueblo mexicano", dijo Benedicto XVI, dejando en claro que así, cumplía con uno de los grandes anhelos que en vida el ahora Santo Juan Pablo II no pudo hacer realidad, algo que sin duda conmovió a miles de feligreses que se dieron cita en el lugar.

Los detalles sobre la muerte del Papa Emérito

El Papa Benedicto XVI falleció la mañana de este sábado 31 de diciembre a las 9:34 horas, a los 95 años en el monasterio vaticano del Mater Ecclesiae, donde residía desde que, en febrero de 2013, renunciase a su cargo como jefe de la Iglesia católica, según ha informado el Vaticano. El Santo Padre murió acompañado de su secretario personal y las personas del servicio doméstico de su casa, pero antes de su fallecimiento expresó su deseo de que su funeral fuese lo más sencillo posible, según ha explicado el portavoz del Vaticano, Matteo Bruni. Su cuerpo será velado en la basílica de San Pedro desde el 2 de enero y el funeral se celebrará el día 5 en la plaza de San Pedro, presidido por el Papa Francisco.