Elizabeth Álvarez: 'Mis hijos no saben que yo soy actriz'

Agradecida, así es como despide este 2022 Elizabeth Álvarez, orgullosa de ver crecer a sus hijos, Máxima y León, quienes a principios de diciembre celebraron su cumpleaños número 7. A lo largo de este tiempo también ha trabajado en equipo y de la mano de su esposo, Jorge Salinas, cuidando cada aspecto en la educación de sus pequeños. Según confiesa, los niños desconocen hasta ahora que tanto ella como Jorge son actores, aunque en ocasiones suelen preguntarle sobre las actividades que llevan a cabo, pues son muy observadores de lo que ocurre en su entorno. Recordemos que meses atrás, la guapa actriz también confesó que los mellizos no ven televisión, una medida que ha tomado para guiarlos mejor durante esta etapa.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS RELACIONADAS

De lo más sincera, Elizabeth se refirió a la dinámica que ha establecido con su familia, aunque asegura que sus hijos, de alguna manera, están pendientes de lo que hacen ella y Jorge, sin que sepan con exactitud el oficio al que se dedican. “Mis hijos no saben que soy actriz ni que mi esposo es actor. Pues no, ellos saben que su mamá hace contenidos, es chef, cocina, tiene su canal de YouTube, saben que trabajo para empresas y hago cosas, pero expresamente no saben qué hago…”, confesó la estrella de telenovelas en entrevista con el programa televisivo Sale El Sol. Así, la intérprete y su esposo logran establecer lineamientos claros en su hogar, felices de que todo marche de la mejor manera.

La actriz también habló de la respuesta que le da Máxima y a León cuando estos le preguntan sobre las actividades de Jorge, quien suele mantenerse ocupado leyendo textos, algo que ha llamado mucho la atención en ellos. “Su papá como lo ven todo el tiempo estudiando, leyendo, dicen: ‘Mi papá estudia mucho’. Les digo: ‘Sí, tu papá se prepara mucho, es un hombre muy inteligente’. La información cuando ellos la pidan…”, explicó la protagonista de melodramas como Fuego en la Sangre y Amorcito Corazón, quien más allá de los múltiples proyectos profesionales en los que se ocupa, sabe muy bien que su familia es la prioridad.

VER GALERÍA

En marzo pasado, Elizabeth reveló que dar este tipo de educación a sus hijos es importante, pues desea que ellos siempre la tengan presente en su rol de mamá. “Mis hijos no me ven en televisión. Mis hijos me ven en mi casa, en el parque, haciendo las cosas de mamá como todas las mamás. Eso es lo que ven mis hijos de mí, que soy su mamá, que los cuido, que los educo, que los protejo, que los guío, que juego con ellos, que me divierto, que vamos al parque…”, dijo la actriz en un encuentro con los medios por esas fechas, a propósito de la presentación de la telenovela La Herencia, en la cual participó.

El 2022 de Elizabeth Álvarez

De muy buenos ánimos, Elizabeth Álvarez se prepara para despedir este 2022 en compañía de sus seres queridos. Como más famosos han hecho, también aprovechó las cámaras para hacer un balance este año lleno de gratificaciones, el cual sin duda será inolvidable para ella. Por supuesto, compartir con sus seres queridos este tiempo ha sido lo mejor, aunado a los retos profesionales que asumió a lo largo de los meses. “Feliz, de verdad que un año muy agradecida, muy bendecida. Con mis hijos, con mis papás, tener la fortuna de tenerlos, con mi familia, con mi esposo. La verdad es que estoy muy contenta. Muy agradecida haciendo un balance de este año, feliz porque regresé a las telenovelas. Creo que lo más importante es con salud y con mi familia…”, explicó de lo más orgullosa.

VER GALERÍA