Sebastián Rulli abre su corazón y habla de la convivencia con su hijo: 'Es un niño noble, bueno'

Motivado, Sebastián Rulli abraza este instante de su vida en el que todo marcha de la mejor manera. A la par de sus éxitos profesionales y de la estabilidad en su romance con Angelique Boyer, el galán de telenovelas tiene la dicha de enfocarse en su faceta como papá, enteramente orgulloso de ver crecer a su hijo Santiago, a quien procreó en el pasado durante su relación con Cecilia Galliano. Luego de disfrutar de un paseo por la ciudad de Nueva York a principios de noviembre, el intérprete se dejó ver nuevamente en compañía de su primogénito, instante en el que, como pocas veces, habló de la convivencia que mantiene con el adolescente, sorprendido también por lo mucho que ha crecido.

Abierto a compartir con los medios de comunicación, Sebastián se sinceró sobre la razón por la cual tomó la decisión de mostrar públicamente detalles de la convivencia con su hijo, quien ha dado muestra de su interés por incursionar como influencer de las redes. Ante esta inquietud, tanto él como su ex han tenido conversaciones con el joven, según reveló. “Es que sí, evidentemente yo me sentía responsable de su integridad y por supuesto que quería guardar eso para él. Ahora ya es adulto, no digo que sea el más consciente de eso porque lo tiene que vivir, pero evidentemente sí le gusta y los disfruta y lo hace con precaución. Yo trato, igual que su mamá, de informarle de cuáles son los riesgos...”, dijo en entrevista durante su llegada al aeropuerto de la Ciudad de México, declaraciones retomadas por el periodista Edén Dorantes para su canal en YouTube.

En ese espacio, Sebastián habló de cómo es la relación de padre e hijo, un aspecto tan importante que asume con el mayor cuidado para brindar a Santiago la mejor guía en todo momento. Así mismo, describió parte de la personalidad de su primogénito. “Uno está para responder las preguntas, a veces para incitar a que pregunten cosas que quizá no se animen. No es fácil, ninguno tiene un manual de instrucciones de cómo se hace, pero gracias a Dios tengo muy buena comunicación igual que su mamá y es un niño noble, bueno y la verdad es que hay eso, hay corazón y hay ganas…”, agregó el argentino en otro momento de la charla, reiterando el apoyo incondicional hacia su hijo ante las inquietudes que él pudiera tener.

El galán de melodramas hizo énfasis en lo mucho que ha crecido Santiago, quien asegura ya está de su estatura, por lo que no podrá compartir con él algunas de las prendas que solía usar y que pensaba regalarle. “Ya está de mi altura, ya estaba guardándole ropa pero ya no, ya la tendré que regalar. Tenía mucha ropa que yo ya veía que igual a él le iba a servir y no. Ahorita vinieron mis sobrinos, tengo muchas personas que sé que las necesitan y se las regalo…”, contó el actor en su plática con los medios.

¿Cómo es la convivencia entre Angelique y Santiago?

Al ahondar en sus declaraciones, Sebastián Rulli opinó sobre la buena relación que existe entre su hijo Santiago y Angelique Boyer, quien asegura es muy gentil y cercana a él, un sentimiento que es recíproco. “Lo que se da se recibe y Angie es puro amor y la verdad es que se ha portado siempre muy bien con él, y él también muy bien con ella…”, dijo el argentino. En otro momento, padre e hijo se dejaron ver caminando por los pasillos del aeropuerto, instante en el que el actor aprovechó para dar un abrazo al joven, dando muestra de la unión y complicidad que mantienen, la cual se hace más fuerte con el paso de los días.

