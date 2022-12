Michelle Salas y las imágenes más entrañables del festejo navideño de las Pinal en México

Después de recibir la visita de su mamá, Stephanie Salas y de su abuela, Sylvia Pasquel, en Nueva York, Michelle Salas y el clan Pinal viajó a la Ciudad de México para celebrar la Navidad con Camila Valero, la integrante más pequeña de la familia de la experta en moda, con quien disfrutaron de una velada inolvidable en casa de la intérprete de Ave María quien, durante el otoño de este año, confirmó su romance con Humberto Zurita. Debido a que el actor se encuentra de vacaciones con sus hijos en Portugal, no celebraron esta fecha juntos; sin embargo, se sabe que la relación entre las familias de los actores es muy buena, de hecho, Michelle y Camila ya viajaron en dos ocasiones con su mamá y su pareja, escapadas en las que también estuvieron presentes Sebastián y Emiliano, hijos de Zurita.

Como muchas celebridades en estas fechas, Michelle utilizó su cuenta de Instagram para compartir un álbum con entrañables imágenes del festejo navideño que disfrutó en nuestro país, cobijada por su círculo más cercano. A pesar de que fue una íntima celebración, la influencer y su hermana Camila dieron lecciones de estilo con los atuendos que eligieron para cenar con su mamá y su abuelita, Mich, lució un vestido largo entallado, con detalles de cut out en el torso en color rojo, que combinó con botines del mismo color, un tono muy recurrido en esta época. Por su parte, Camila eligió, también un vestido entallado y largo, sólo que el de ella con cuello de tortuga en un tono nude con aplicaciones de pedrería en todo el diseño, a juego le vimos unos tacones con detalles parecidos.

Con looks más clásicos, vimos a Stephanie Salas quien, para esta noche, eligió una blusa de cuello de tortuga negro, con un pantalón a juego, para darle el toque de brillo, incluyó unas botas altas de cuero en el mismo tono, que complementó con un cinturón plateado y un abrigo gris, un look que muy al estilo con el que nos hizo recordar sus días en Nueva York, donde, debido a las bajas temperaturas que se han sentido, la vimos utilizando varios abrigos cuando salía a pasear con Michelle. Por su parte, Sylvia Pasquel, la abuelita de Michelle Salas, llevó un atuendo negro de pies a cabeza con el que dejó claro de dónde viene la belleza de esta familia que, en esta ocasión, no compartió con doña Silvia Pinal, una cita que ya se ha vuelto una tradición en estas fechas.

Michelle incluyó varias divertidas imágenes junto al árbol de Navidad, como una en la que aparece a los pies de éste, como si formara parte de los obsequios que colocaron debajo. Esta imagen, en la que la vemos muy divertida y sonriente, pasando un gran momento con su familia, la utilizó como portada de esta publicación: “La Navidad es el día que une todos los tiempos. Nuestros mejores deseos con todo cariño para todos ustedes y sus familias. Felices fiestas”, se lee en su feed. Por su parte, Stephanie Salas también compartió algunas imágenes de este íntimo festejo navideño, donde vemos a Mich con unos guantes de cocina, lista para ganar el juego en el que los participantes deben intentar abrir los regalos con estos accesorios puestos. Para esta reunión, las chicas compraron lentes y diademas con motivos de estas épocas.

Michelle, lista para cerrar un gran año

Este 2022 fue un año de mucho éxito para Michelle Salas quien, para la recta final, ha querido hacer un espacio en su apretada agenda de trabajo para disfrutar al lado de su familia más cercana, su mamá, su abuelita y su hermana, sus grandes cómplices en la vida y con quienes suele festejar todas las fechas importantes, como lo hizo el verano pasado cuando viajó a nuestro país para celebrar su cumpleaños número 33 en Puerto Escondido, una cita a la que, además de convocar a sus mejores amigos, también invitó a su familia con quien pasó grandes momentos en las belleza playas mexicanas. Sólo un mes antes de su cumpleaños, Michelle brilló con luz propia en el Festival Internacional de Cannes donde, en mayo de 1961, su bisabuela, doña Silvia Pinal conquistó al público con la cinta Viridiana en la que trabajó bajo la dirección de Luis Buñuel, sin duda, uno de sus momentos más entrañables de este año.