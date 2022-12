'He estado triste y quiero estar fuerte', Aracely Arámbula sobre las primeras fiestas de fin de año sin su papá

Para Aracely Arámbula la partida de su padre, don Manuel Arámbula, ha sido uno de los golpes más duros que ha recibido en su vida y del que aún no se recupera. Y es que a pesar de que han pasado ya más de cinco meses, la ausencia de su padre la reciente aún más y conforme pasa el tiempo, especialmente en fechas especiales, tal y como lo son las fiestas de fin de año. Algo sobre lo que la actriz se ha sincerado en una reciente entrevista, en la que visiblemente conmovida habló de lo difícil que ha sido enfrentar esta temporada de fiestas sabiendo que su padre no está a su lado de forma física.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA:

Con la sinceridad que suele caracterizarla, Aracely accedió a hablar de lo bueno y lo malo que le dejó este año, así como de la forma en la que ha hecho frente a esta temporada de fiestas, aún en medio del luto que vive tras la muerte de su don Manuel. “Ha sido un año diferente, lleno de muchas emociones, de cosas muy bonitas e importantes en mi vida familiarmente”, dijo la también cantante en entrevista con el programa Hoy. “El hecho de que partiera mi papá, es un año que marca muchísimo, pero lo importante es terminar agradeciendo. Así como comienza (el año), finaliza de la manera más positiva, amorosa”, agregó optimista.

Sin embargo, al hablar de la ausencia de su padre en esta temporada de fiestas, Aracely no pudo evitar mostrar la tristeza que siente al no poder compartir con su progenitor estas fechas. “No quiero hablar de eso porque he estado en mi duelo, he estado triste y quiero estar fuerte, bien, como se lo prometí a mi papá y a mi familia”, externó al respecto, dejando en claro que sin duda este año ha sido completamente distinto sin don Manuel a su lado. “Sí, yo siento que todo va a ser diferente, pero lo quiero hacer de la manera más amorosa posible y quiero honrarlo todos los días, honrarle su vida maravillosa, su presencia. Todo va a ser diferente, no quiero ni pensar porque siento que me voy a deprimir”, finalizó.

VER GALERÍA

La serenata a la Virgen más especial

Por primera ocasión, este año, Aracely Arámbula acudió a la Basílica de Guadalupe a cantarle a La Virgen, sin la presencia de su padre, a quien le dedicó esta serenata, así lo comentó antes de su entrañable presentación: "La Virgen de Guadalupe es muy especial, la llevo en mi corazón y todo el tiempo está presente. Esta vez vine a cantarle y a pedirle que le diera un abrazo grande a mi padre”.

Aracely entonó el tema Oye mi oración que en una de sus estrofas reza: “Ruego ante tu altar que des un abrazo a mi padre que hoy a tu lado está”. Aracely acudió a La Villa en compañía de su mamá, doña Socorro Jaques, a quien también le dedicó una parte de esta canción: “Que a mi madre cuides y me le des salud, porque ella siempre cuidó de mí, ella me enseñó a rezarte así con todo el fervor que hoy traigo hasta ti”, se le escuchó cantar.

VER GALERÍA