Camila Fernández habla de la razón por la que nunca grabó un tema al lado de su abuelo don Vicente

Para nadie es un secreto que los Fernández son una de las dinastías artísticas de México que más talentos ha dado. Tal y como lo ha sido Camila Fernández, quien desde temprana edad mostró un gran interés por el mundo del espectáculo y dio muestra de su gran talento vocal. Sin embargo, a pesar de la cercanía que tenía con su abuelo, don Vicente Fernández, la joven cantante nunca logró grabar un tema al lado del legendario intérprete. Algo de lo que habló en una reciente entrevista, en la que con total sinceridad reveló la razón por la que nunca pudo colaborar con el ‘Charro de Huentitán’ en el plano artístico, a pesar de que en más de una ocasión el artista se lo pidió.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS RELACIONADAS

Fue durante una charla que sostuvo con el programa Hoy Día, que la joven hija de Alejandro Fernández habló del por qué nunca ha grabado un tema del querido artista y jamás llegó a colaborar con el en vida. Y es que para la intérprete, ponerse a la par de su reconocido abuelo le generaba cierto miedo, pues sin duda lo veía con mucha admiración y respeto a nivel profesional y personal. “Grabar algo suyo, no sé, como que me intimida muchísimo”, expresó Camila con una sonrisa en el rostro. “De cuando estaba vivo, antes de que lo operaran del hígado, él me pidió que grabara la de Juan Gabriel que grabó después mi papá con Juan Gabriel, que es la de Te Quise Olvidar, y luego lo operaron y yo ya por respeto a él y su tiempo ya después no le dije nada”, agregó la artista de 25 años.

Por otro lado, Camila también compartió con el matutino de Telemundo algunas anécdotas que vivió al lado de su abuelo, quien tenía una especial preocupación porque su familia se mantuviera siempre unida, a pesar de su ausencia física. “Él nos decía, ‘si un día falto, no dejen de juntarse entre ustedes y así’, y nosotros: ‘sí, obvio, tata, la familia es la familia’, y yo le decía: ‘ya tata, no digas eso porque tu nunca te vas a morir”, dijo conmovida. “Sus últimos años -qué triste decir eso, nunca nos supimos que eran sus últimos años-, le nació este amor de juntar a la familia y todos los domingos hacer fiesta, y nos decía: ‘no me importa si vienes cruda o crudo, pero te vienes aquí el domingo’, y cantábamos todos el mariachi y era lo máximo”, agregó Camila, quien se encargó de dejar en claro que la música ranchera siempre fue parte de la vida de los Fernández.

VER GALERÍA

El amor de Cayetana por su bisabuelo Vicente

Aunque Cayetana, hija de Camila Fernández, tuvo poco tiempo para compartir con don Vicente Fernández, a su corta edad logró construir un increíble vínculo con el artista, a pesar de que era una bebé de apenas meses de edad cuando el cantante falleció. Algo de lo que Camila habló en una reciente entrevista, en la que conmovida se refirió a la forma en la que su primogénita demuestra su cariño a don Vicente. “Siento que Cayetana le tiene un amor muy especial que no me lo esperaba para nada, la verdad”, comentó la intérprete en una charla que sostuvo con el programa Ventaneando.

En ese mismo sentido, Camila se dijo sorprendida por los gestos de cariño que demuestra la pequeñita de casi dos años, quien al momento de la partida del intérprete aún era muy bebé. “Nunca convivió bien con él, ¿sabes?, convivió de bebé y ya, pero ve fotos y dice: ‘¡Tata!’, sabe quién es y todos estamos así de: ‘Wow, ¡qué loco!’”, agregó la intérprete.

VER GALERÍA