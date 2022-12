José Eduardo Derbez cuenta su versión del día en que Eugenio Derbez burló la seguridad para verlo

De sus años de infancia, José Eduardo Derbez recuerda detalles precisos de la convivencia con sus padres, Eugenio Derbez y Victoria Ruffo, quienes luego de un tiempo de relación tomaron la decisión de separarse. El actor tiene presente que debido a ciertas diferencias entre ambos, él tuvo que vivir con su mamá, quien a través de procedimientos legales logró quedar a su cuidado. Ante esa circunstancia, Eugenio debió permanecer alejado de él, por lo que cierto día el comediante tomó la decisión de ir a buscarlo a la escuela para llevarlo a comer, más allá de las restricciones que existían. Como pocas veces, el joven intérprete compartió su versión de los hechos, evocando la reacción que tuvo su madre al enterarse que ninguna de las personas que tenían permitido recogerlo en el colegio lo habían encontrado como era habitual.

José Eduardo se sinceró en entrevista con Yordi Rosado, quien fue directo al preguntarle cómo había sido ese momento en que su papá fue por él a la escuela. “Estuvo muy feo porque tengo entendido que había una restricción en ese momento… Mi mamá tenía que dar el permiso y creo que tenía que estar la nana, o algo así, si yo veía a mi papá. La escuela sabía… mi mamá había hablado con la escuela: ‘José Eduardo tiene que pasar la nana con él, que se llamaba Rocío, o pasa el chofer, que era Víctor o la mamá’, solo eran esas tres personas que podían pasar por mí, y creo que sí estaba eso muy bien estipulado en el colegio...”, dijo.

El intérprete hoy tiene muy claro que en aquel entonces Eugenio burló las restricciones que tenía, aunado a que su imagen comenzaba a ser muy conocida, lo que favoreció que en la escuela le permitieran marcharse con él. “Mi papá decidió pasar por mí al colegio brincándose al juez, los permisos. Según yo por ser también Eugenio Derbez que iba empezando con su apogeo, yo creo que por ahí ayudó eso… Me entrega y yo no tenía idea de cómo estaba la situación… Me acuerdo perfecto que nos fuimos a comer, estábamos platicando mi papá y yo muy a gusto y de repente sí veía que le llegaban llamadas y llamadas y mi papá no contestaba el teléfono. Obviamente, me quiero imaginar que para mi mamá, ha de haber sido horrible…”.

El regreso a casa

Luego de convivir con su padre tras salir de la escuela, José Eduardo recuerda cómo el también cineasta optó por volver con él a la casa de Victoria Ruffo, quien para ese momento ya estaba enterada de lo sucedido. “Me dijo mi papá: ‘Ya te tengo que regresar’… Yo tenía como unos ocho años yo creo… Regresamos a la casa de mi mamá y cuando llegamos mi mamá estaba abajo vuelta loca, pero mal. Creo que ya le había llamado a la policía o una patrulla y yo llegué… Mi mamá me acuerdo que me dijo: ‘Súbete’ y se fue directo con mi papá… Ya no vi cómo le fue a mi papá pero estoy seguro que le fue muy mal…”, confesó.

Por último, José Eduardo aseguró que él no entendía lo que estaba ocurriendo, aunque se percató de la reacción que tuvo su madre, lo que de alguna manera le indicó que algo estaba mal. Sin embargo, con el paso de los años logró comprender la situación, un suceso que simplemente quedó en el pasado. “Yo seguía en ese entonces en ese rollo de: ‘¿Hice mal yo en irme con mi papá? ¿De subirme al coche e irme con él? ¿Por qué estaba enojada mi mamá? Yo no entendía… No lo entiendes a esa edad…”, dijo.

