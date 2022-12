¿Planes de boda? José Ron da detalles de su romance con Luciana Sismondi

Hace poco más de un año José Ron y Luciana Sismondi tomaron la decisión de emprender su noviazgo. Desde entonces, la pareja disfruta de este momento en el que sus vidas personales compaginan con el ámbito profesional, alimentados por la buena química que existe entre ellos. A un tiempo de ese flechazo, y a poco de concluir el 2022, el galán de telenovelas reflexiona sobre cómo ha vivido su romance, orgulloso de la historia que escribe de la mano de la guapa argentina, con quien disfruta viajar y celebrar por cada instante especial, como ocurre durante sus respectivas fechas de cumpleaños. Por supuesto, ambos se mantienen enfocados en el aquí y el ahora pero, ¿tienen contemplado celebrar una boda en el futuro?

A pregunta expresa sobre si hay planes de casarse con Luciana en 2023, Ron respondió con toda sinceridad, exponiendo con firmeza su postura sobre el matrimonio. “Fíjate que no me quita el sueño porque estamos muy bien. Estamos como creciendo, seguimos creciendo, vivimos juntos, no sentimos la necesidad de hacer eso para demostrar o para hacer que las cosas mejoren porque yo creo que no hace falta eso para que algo se ponga todavía mejor…”, confesó en entrevista para las cámaras del programa televisivo Hoy. De esta manera, deja claro que entre él y su novia los términos de su romance se han planteado con total transparencia, seguros de lo que prefieren en este instante.

Al ahondar en sus palabras, el intérprete afirmó que lo más importante es el amor sincero que existe entre dos personas, más allá de lo que implica llegar al matrimonio tras firmar un documento que reconozca a la pareja como esposos. “Estoy convencido, y es mi forma de pensar, que muchas veces el papel no se necesita y a veces pues, -no sé por qué-, luego esas parejas y muchas personas hacen que ese papelito algo pase. No sé qué sea…”, explicó Ron durante la charla, en la que hizo énfasis en lo bien que marchan las cosas con Luciana. “Afortunadamente estamos bien y ese tipo de cosas se platican también en pareja…”, explicó.

Fue a principios de noviembre cuando el actor habló con Despierta América, de Univision, de cómo va todo en su relación y de la forma en que ambos han logrado que lo suyo marche por buen camino. “Con paciencia, comunicación, con amor con un poco de todo…”, dijo en aquella ocasión. Entre otras cosas, también se refirió al tema del matrimonio. “El casarte no quiere decir que vas a ser más feliz. Creo que es más importante la decisión de estar juntos como pareja y también el tiempo, lo que pase más adelante también llega en consecuencia también de la decisión y del amor de dos personas…”, explicó.

2022, un año de contrastes para José Ron

Para José Ron, 2022 es un año de contrastes. Pero más allá de las circunstancias complejas, el amor que prevalece entre los suyos fue fundamental a lo largo de este periodo. “Muy agradecido, muy feliz. Me siento muy bien en todos los aspectos, con mi familia, con mi pareja, el corazón…”, reveló. Así mismo, habló del doloroso episodio por el que atravesó cuando partió su adorada mascota. “Fue un año complicado porque se me fue mi perrito, Skiro, que me partió el alma y creo que ha sido de lo más fuerte y doloroso que he pasado. Las personas que me conocen saben que teníamos una conexión muy especial. Pero es parte de la vida, hay que seguir avanzando y fue un buen año también…”, dijo el intérprete, quien alista todo para iniciar el 2023 con el pie derecho.

