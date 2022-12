Ximena Navarrete presume su pancita de embarazo de 25 semanas

La felicidad de Ximena Navarrete no podría ser más grande, cuando se encuentra a poco más de la mitad de su dulce espera de su segundo hijo. Y es que sin duda la maternidad siempre fue anhelo que la exMiss Universo quiso hacer realidad, por lo que a unos meses de la llegada de su segundo hijo -que hoy sabemos será un varón-, la también actriz ha querido dar algunos detalles de esta emocionante etapa de su vida a todos sus seguidores. Tal y como lo hizo recientemente, cuando la hermosa tapatía presumió orgullosa su crecida pancita de embarazo, mostrándose ilusionada ante la inminente llegada de su pequeñito, quien se convertirá en el hermano menor de Ximena, su primogénita.

A través de sus historias de Instagram, Ximena publicó una linda fotografía en la que se le podía ver luciendo un ajustado vestido negro con el que resaltaba su creciente pancita, la cual acariciaba tiernamente. “25 semanas de embarazo”, fue el texto con el que la modelo acompañó la tierna imagen con la cual ha registrado el avance de su dulce espera, algo que ha venido haciendo desde el instante en el que compartió con sus fans, a través de las páginas de ¡HOLA! México, que se convertiría en mamá por segunda ocasión.

Cabe destacar, que los últimos días han sido muy especiales para Ximena y su marido Juan Carlos Valladares, quienes han vivido al máximo las fiestas de fin de año, acompañados de su pequeña Ximena, quien sin duda se ha convertido en la protagonista de estas fechas por segunda ocasión. Tal y como lo mostraron en una emotiva publicación el día de Navidad, en donde se dejaron ver de lo más emocionados, posando al lado de su primogénita y teniendo como fondo la espectacular decoración navideña de su hogar. “Gracias Dios por un año muy especial con mi niña, ¡esperando a mi niño y en familia! Feliz Navidad para todos los que leen este mensaje que vengan muchísimos más con salud, amor y paz”, escribió la modelo emocionada al pie de su publicación, en la que también compartió vistazos de la celebración de Navidad que tuvo con su familia.

La ilusión de Ximena ante la llegada de su segundo hijo

Para Ximena Navarrete este segundo embarazo ha sido muy diferente al primero en muchos sentidos. Y es que para la protagonista de telenovelas como La Tempestad, el enterarse de que estaba embarazada nuevamente fue una noticia que la tomó por sorpresa, pues debido a las complicaciones a las que se enfrentó para poder concebir la primera vez, llegó a creer que un segundo embarazo sería igualmente de difícil de lograr. Sin embargo, las cosas fueron totalmente diferentes en esta ocasión.

Algo de lo que habló a profundidad con la especialista en fertilidad Aldonza Vélez, a quien le contó de la sorpresa que provocó en ella el haberse enterado que nuevamente estaba embarazada. “Nunca me pasó por la cabeza, nunca pensé que podía ser posible. Estás cosas sí pasan. Ni siquiera lo estaba intentando, sí tenía pensado tener otro bebé, lo tenía en mente, no sabía si lo iba a poder lograr, justamente por mi número (de reserva ovárica) tan bajo. Yo en mis planes había pensado en congelar óvulos, eso era lo que yo tenía en mente y ya después, el año que entra, tomar una decisión, pensarlo después, pero ya tener una reserva congelada, pero bueno sí, nunca me imaginé”, confesó.

