Marimar Vega denuncia haber sido víctima de robo

Sin duda alguna, Marimar Vega ha encontrado en sus redes sociales el medio perfecto para mantenerse cercana a sus fans y en comunicación directa con ellos. Es por eso que a través de ese canal es posible ver algunos de los instantes más especiales de su vida personal y profesional. Sin embargo, en ocasiones, sus redes sociales también las usa para alzar la voz o para hacer denuncias. Tal y como sucedió recientemente, cuando la intérprete acudió a su perfil de Instagram para reportar que fue víctima de robo a través de una aplicación de envíos. Una ocasión en la que aprovechó para dar visibilidad a los testimonios de otras personas que han pasado por la misma situación.

Fue a través de sus historias de Instagram que la actriz levantó la voz para denunciar haber sido víctima de robo a través de una app de taxis privados y envíos de paquetes, luego de que solicitara el servicio de recolección y tiempo después cancelaran su entrega, dejando a Marimar a la espera de una respuesta. “Hoy en la mañana utilicé la aplicación de Rappi para que recogieran un paquete, lo recogieron y después cancelaron el pedido. ¡Lo cual quiere decir que me lo robaron!”, expresó la hija de Gonzalo Vega en un texto que compartió en sus redes sociales.

Marimar ahondó más en el tema para dejar en claro que pese a buscar una solución al incidente que enfrentaba, le fue imposible ponerse en contacto con alguna persona de la aplicación para intentar mediar la situación, todos sus esfuerzos fueron en vano. “Llevo 2 horas aproximadamente tratando de que me respondan y alguien me explique dónde está mi paquete y nadie me contesta ni me da una solución. Conclusión me robaron. Y no se hacen responsables”, expresó la intérprete, quien hasta el momento no ha emitido otra declaración al respecto.

La primera Navidad de Marimar y Jerónimo como esposos

Aunque el robo que sufrió la actriz se dio durante las vísperas de Navidad, este no fue motivo para que la actriz no pudiera celebrar al máximo de esta fecha tan especial para todos. Algo de lo que dio muestra en sus redes sociales, en donde publicó algunos vistazos de cómo vivió estos días de fiestas y reencuentros, dejándose ver rodeada de sus amigas y seres queridos, con quienes compartió de cenas, fiestas y reuniones que sin duda le han dejado memorias muy especiales.

Sin embargo, han llamado la atención las fotografías en las que aparece posando al lado de su esposo, Jerónimo Rodríguez, y de su perrita Chata, quien sin duda es parte muy especial de su familia y su fiel compañera. Y es que sin duda, la Navidad de este 2022 ha sido de lo más significativa para la intérprete y el cineasta, pues esta es la primera vez que celebran estas fechas como esposo, luego de su increíble boda celebrada el pasado 27 de febrero en Acapulco. Es por eso que la actriz se ha dejado ver de lo más enamorada al lado de su esposo y de su perrita, dejando en claro lo feliz que se encuentra y agradecida por todo lo bueno que le ha pasado en los últimos 12 meses.