Toño Mauri de su regreso a Televisa: 'Le pedía mucho a Dios que me diera esta oportunidad'

El panorama luce distinto para Toño Mauri. Atrás quedó el episodio de los días más duros de su vida al enfrentar una batalla contra el Covid-19, lo cual implicó que tuviera que ser sometido a un doble trasplante de pulmón. Con nuevos aires y de muy buenos ánimos, el intérprete hace de esa experiencia un valioso aprendizaje, por lo que plasmó sus vivencias en las páginas de un libro que lleva por título Mi nueva vida, un gran milagro, que hoy presenta con orgullo públicamente. Este fue el principal pretexto que llevó de vuelta a Televisa al también productor, quien después de muchos años recorrió las instalaciones visiblemente nostálgico, recordando sus inicios en el espectáculo cuando era muy joven.

De la mano de su hijo, Antonio Mauri, el actor visitó las instalaciones de la televisora en San Ángel, un día tan inolvidable que le permitió reencontrarse con viejos amigos. Las cámaras del programa matutino Hoy siguieron de cerca este momento, sobre el cual se expresó enteramente conmovido. “Es mi casa, es donde yo crecí, donde yo viví. Fueron muchos años de estar aquí, la verdad es que es una emoción volver a caminar acá…”, dijo Toño durante la entrevista, muy atento en todo momento al sincerarse sobre el sentimiento que lo invadió al evocar recuerdos del pasado. Así, escribe un nuevo capítulo de su vida, enfocado en el aquí y el ahora y enteramente agradecido por la oportunidad que tiene de continuar haciendo lo que más le gusta.

En su recorrido, Toño fue saludado por algunos excompañeros de trabajo y amigos, con quienes además compartió abrazos. Por supuesto, tampoco perdió de vista los detalles más significativos, como el de las fotografías de las celebridades que se ubican en los pasillos de la televisora. “Ver las fotografías donde están todos los actores, se siente fuertísimo ver a tantos compañeros en las fotografías. Imagínate, todos son amigos, casi a todos los conozco…”, expresó sensible en otro momento de la charla.

Volver a Televisa, un sueño hecho realidad

Con el corazón en la mano, Toño Mauri contó que, en medio de la incertidumbre que vivió durante la etapa de la enfermedad, tuvo el anhelo de volver a visitar Televisa, un sueño finalmente cumplido que cobra gran significado sentimental en estos momentos. “Lo pedía mucho, le pedía mucho a Dios que me diera esta oportunidad, por eso este día es muy especial…”, confesó el productor, quien hizo énfasis en la relevancia que esta visita tuvo para él. “Porque sí lo pedía mucho, decía: ‘Antes de irme me gustaría ir por última vez, porque no sabía por cuántas veces más pudiera venir…”, contó.

Mauri también ahondó en su sentir durante el recorrido que realizó por los pasillos de Televisa, una mezcla de fuertes emociones que le permitieron llenarse de fortaleza. “Ahora que camino por aquí me da fuerza, me da como ganas de volver otra vez a esta casa que era donde yo trabajaba. Es que pasé muchos años aquí…”, dijo en la entrevista. Recordemos que un mes atrás Toño estuvo presente en el foro televisivo del programa Hoy, en donde expresó cómo se siente tras haber librado la batalla contra el Covid-19. “Todo lo que ha pasado después de la enfermedad ha sido bonito, puras bendiciones, puras cosas maravillosas… Cada día que vivo, cada día que paso es un regalo, lo veo de otra manera, la vida es diferente…”, compartió ante las cámaras del matutino, espacio en el que habló de su libro. “Creo que hay muchos mensajes que dar, la esperanza, la fe, Dios que no me soltó nunca… Para mí es un sueño poder escribirlo…”, agregó.

