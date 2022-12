'Me tocó rescatar mi niñez', Mauricio Ochamnn al hablar de las lecciones aprendidas al convertirse en papá

Para Mauricio Ochmann, la paternidad ha sido una experiencia enriquecedora, a través de la cual ha recibido un sinfín de lecciones y ha encontrado una nueva perspectiva de vida. Algo de lo que recientemente habló en una entrevista, como parte de la promoción de su más reciente película, Reviviendo la Navidad, en la cual interpreta a un hombre que aprendió a apreciar la Navidad, luego de recibir una importante lección de vida. Algo con lo que el actor se siente identificado completamente, pues según ha revelado, esta fecha en específico adquirió un nuevo significado luego de la llegada de su hija Lorenza, su primogénita.

Así lo reveló el intérprete en una charla con el diario Excelsior, en donde con total sinceridad habló de cómo fue que la paternidad lo transformó profundamente y lo llevó a ver la vida desde una perspectiva muy diferente. Algo de lo que tuvo la oportunidad de reflexionar al interpretar a Chuy, el personaje al que le da vida en la película Reviviendo la Navidad, lo que le permitió al actor hacer su trabajo con un mayor realismo. “Llegué al guion ya con ciertas reflexiones aprendidas, tanto en el tema de la Navidad como en el personal, y es eso: La vida se nos va, ahorita estamos y mañana no sabemos. Ojalá y tengamos mucho tiempo y podamos disfrutar, pero, la verdad, es que nunca se sabe, porque somos humanos”, comentó el intérprete en entrevista con el diario mexicano.

Mauricio ahondó en el tema y habló de cómo la paternidad le cambió por completo la visión que tenía sobre la vida y la forma en la que se relacionaba con los demás. “A mí en lo personal, después de haber aprendido ciertas cosas, al igual que mi personaje Chuy, me tocó rescatarme como ser humano, rescatar mi niñez y a la Navidad, de alguna manera. Desde hace muchos años, desde que nació mi hija Lorenza, ya mi Navidad es distinta y también mi manera de relacionarme con el mundo”, reveló el intérprete conmovido.

En ese mismo sentido, el actor habló del por qué considera que su filme de corte navideño ha tenido tan buena aceptación entre el público, pues dijo, se ha convertido en una de las más vistas dentro de la plataforma Netflix. “La película es un pretexto para hablar de nuestras actitudes, los hábitos, la parte emocional, que, aunque se ubica en la Navidad, habla de todo el año, de la familia, los amigos, la pareja y de vivir el presente. Hay que disfrutar lo que hoy tienes”, finalizó.

La paternidad, un papel que cambió su vida

Durante una sincera entrevista que tuvo con Yordi Rosado para su canal de Youtube, Mauricio confesó que a pesar de haber tocado varias veces fondo, fue la llegada de su hija Lorenza a su vida lo que le dio la fuerza para tomar la decisión de alejarse de los excesos: “Yo le tengo que agradecer muchísimo a mi hija Lorenza, porque su nacimiento fue lo que me hizo click a nivel interno y dije: ‘No puedo seguir así, yo quiero ser un papá responsable, no quiero repetir historias, quiero romper con todo’, entonces, levanté la mano y pedí ayuda, me interné e hice lo que tenía que hacer”, narró. El actor recordó que fue el amor a su hija lo que lo motivó a cambiar su vida para siempre: “Dije esto va por mí, va por mi hija y fue muy bonito”, finalizó.

