El increíble viaje de los Zurita por Portugal

Para Humberto Zurita siempre ha sido una de sus prioridades mantener a su familia unida, especialmente tras la partida de su amada Christian Bach. Y aunque no siempre es fácil para los tres hombres Zurita, debido a sus apretadas agendas, lo cierto es que siempre encuentran el momento perfecto para reunirse y reconectar con sus raíces familiares, disfrutando de la compañía de cada uno. Tal y como ha sucedido a lo largo de las últimas semanas, cuando Humberto y sus dos hijos, Sebastián y Emiliano, han realizado un increíble viaje por Portugal, en donde han recorrido algunas de las ciudades más importantes del país, así como algunos de los sitios más emblemáticos.

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA:

A través de sus respectivos perfiles de Instagram, Humberto, Sebastián y Emiliano han dado cuenta de sus increíbles vacaciones familiares por Portugal, y específicamente por la ciudad de Oporto, desde donde los pudimos ver disfrutando de la increíble arquitectura del lugar, así como de algunos museos y lugares obligados en cada visita. Algo por lo que el actor se mostró sumamente emocionado y conmovido, tal y como lo comentó en una publicación en una publicación en Instagram. “Qué grande es poder compartir mi vida a su lado. Estos días son irrepetibles y un tesoro que guardare en mi alma hasta el día de mi muerte. Los amo infinitamente”, escribió Humberto al pue de una fotografía en la que se le puede ver posando desde Oporto, al lado de sus dos hijos y de la actriz Ela Velden, novia de Emiliano, quien también se les ha unido a esta aventura.

En otras publicaciones, Humberto y los hermanos Zurita han compartido algunos vistazos de sus caminatas por Oporto, en donde los hemos podido ver tomando algunas fotografías a algunos de los monumentos históricos de la ciudad y disfrutando en familia de esta travesía que sin duda los ha unido más. “Sí, ¡gracias vida por dejarme compartir estos días junto a mi familia! Los amo incondicionalmente. Deseo con toda mi alma que siempre gocen de salud y sean plenamente felices cumpliendo día a día cada uno de sus anhelos. Que sus sueños trabajados se cumplan y su camino por la vida los llene de amor, agradecimiento y generosidad por el simple hecho de amar la vida. ¡Feliz Navidad! Los amo”, compartió Humberto sobre este viaje en su perfil de Instagram.

¿Le gustaría convertirse en abuelo?

Aunque Humberto Zurita es un hombre de familia y siempre se ha mostrado a favor de la unidad, lo cierto es que para el intérprete el convertirse en abuelo no es un tema que dependa de él, por lo que es respetuoso de las decisiones de sus hijos, por lo que está consciente de que ellos podrían decidir no tener descendencia. “No, yo ya eduqué a mis hijos…”, compartió firme el actor de cine, teatro y televisión durante una charla concedida al programa matutino Sale El Sol.

En ese mismo sentido, el actor reconoció que el tema de los nietos suele ser un tema de conversación entre las personas de su círculo cercano, aunque está abierto a cualquier posibilidad si las circunstancias cambiaran de un momento a otro. “Todos me dicen: ‘No, pero qué bonito es ser abuelo’. Si se me da, qué bueno, pero no es algo que yo añore…”, agregó el intérprete durante esta misma charla, dejando en claro que el convertirse en abuelo no es algo que apremie entre sus prioridades.