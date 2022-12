José Eduardo Derbez recuerda el día en que Omar Fayad le pidió matrimonio a Victoria Ruffo

Ver a su madre feliz fue lo único importante para José Eduardo Derbez cuando ella le confesó, años atrás, que estaba saliendo con alguien. El interés de la actriz de telenovelas porque su primogénito tuviera claridad sobre estos acontecimientos, la llevó a presentarle a su pretendiente, el político Omar Fayad, con quien tomó la decisión de casarse y formar una familia, hoy integrada por dos hijos en común; Vicky y Anuar. A un tiempo de ese episodio, José Eduardo recuerda cómo tomó la noticia de aquel noviazgo, y la manera en que su mamá habló con él para que todo fluyera sin contratiempos, algo que fue posible gracias a la madurez con la que en ese entonces ambos plantearon un nuevo rumbo como familia.

De lo más sincero, José Eduardo reveló que fue en una cena con Victoria Ruffo que pudo conocer a Omar. Tiempo después, su mamá le compartiría una de sus máximas inquietudes; llegar al altar con el político quien le propuso matrimonio. Sin embargo, la intérprete fue muy clara con su hijo, pues le pidió su opinión desde el primer momento. “Cuando le propuso matrimonio Omar a mi mamá, mi mamá me dijo: ‘¿Cómo ves esto? Tú y yo somos un equipo, somos uno pero primero estás tú. Esta persona me está proponiendo esta situación’…”, contó durante su charla con Yordi Rosado, espacio en el que habló de la reacción que tuvo en ese momento. “Yo quería ver feliz a mi mamá, y yo la quería ver feliz con él. Yo la veía cuando se arreglaba, buscaba su mejor vestido, su mejor ropa, se arreglaba cuando iba a salir con él. La veía feliz, la veía enamorada, la veía entusiasmada, yo decía: ‘¡Eso quiero ver!’. Cuando mi mamá me lo plantea para mí fue de: ‘Si te hace feliz, si estás contenta, yo feliz’…”, dijo.

Durante la reveladora charla, José Eduardo habló de cómo fue la ocasión en que conoció a Fayad, quien asegura fue muy atento con él en todo momento. “La primera vez que yo lo conocí nos fuimos a cenar juntos los tres. Mi mamá ya me había comentado que estaba saliendo con alguien, que estaba conociendo a alguien… La primera vez que Omar pasó por mí para irnos a cenar con mi mamá… Ese día Omar llegó en su camioneta, se bajó de su camioneta, me abrió la puerta de la camioneta y me dijo: ‘José Eduardo, súbete’. Me subió, me puso el cinturón, muy bonito…”, dijo el joven actor, quien actualmente mantiene una estrecha relación de cordialidad con el esposo de su mamá.

La importante aclaración de José Eduardo a su madre

Por aquellos años, José Eduardo tuvo muy presente que tras el enlace matrimonial de su madre la estructura familiar cambiaría. Sin embargo, siempre fue claro con la posición y el lugar que debía ocupar su papá, Eugenio Derbez, con respecto a Omar Fayad, algo que platicó con Victoria Ruffo. “Obviamente aclaramos el punto de: ‘Yo tengo a mi papá, si quieres ausente, no lo veo tanto, lo veo poco, pero tengo un papá. No va a sustituir a mi papá, no quiero que sustituya a mi papá, no quiero que me regañe, ni me va a castigar’…”.

Gracias a la madurez con la que abordaron esta circunstancia, todo logró tomar su cauce, incluso Fayad, asegura, fue muy abierto al conocer su posición. “Siempre fue como de: ‘Él entra a nuestras vidas como tu marido, como tu esposo, como tu novio, como lo que quieras, y en mi vida entra como un amigo, como un compañero, como alguien que va a estar en nuestras vidas, como alguien que te va a cuidar, que nos va a cuidar, como una figura paterna, sí, como el hombre de la casa, pero no va a sustituir a mi papá’… Omar también entró así, nos guiamos por ese lado… Omar fue de: ‘Vamos a ser cuates, vamos a ser amigos’…”.

