Los nepo babies: qué son, quiénes son y por qué hay polémica a su alrededor

El término nepo baby ha cobrado fuerza en los últimos días dando paso a un polarizado debate en el que se han involucrado varias celebridades, cuya exitosa carrera está vinculada a la fama de sus padres u otro distinguido pariente. La discusión en redes sociales se originó a partir de una entrevista en la que Lily-Rose Depp afirmó estar familiarizada con dicha expresión y enfatizó en que “reducir a alguien a la idea de que sólo está ahí porque es algo generacional, simplemente no tiene sentido”. Agregó que se suelen tener ideas preconcebidas de cómo llegó hasta dónde está, aunque según su propia experiencia: “nada te va a conseguir el papel, excepto ser adecuado para el papel (...) Tal vez pongas el pie en la puerta, pero todavía lo tienes en la puerta. Hay mucho trabajo que viene después de eso”, aseguró. Sus declaraciones no tardaron en obtener una respuesta por parte de la modelo Vittoria Ceretti que, a diferencia de la hija de Vanessa Paradis y Johnny Depp, formó su carrera de cero, sin ninguna conexión en el medio, y fue así que estalló la disputa sobre los artistas que están emparentados con figuras de las altas esferas de la industria.

“No soporto escuchar que te compares conmigo. No nací en una almohada confortable y sexy con vistas. Sé que no es tu culpa, pero por favor, aprecia y reconoce el lugar del que provienes”, fue la réplica de Vittoria a Lily-Rose y las palabras que como chispas prendieron un incendio que parece estar lejos de extinguirse. Y es que la controversia se disparó tras la publicación de un artículo de Vulture, de la revista New York, en el que desgranan la estirpe de los famosos exponiendo aquellos rostros que provienen de familias que ya gozan de reconocimiento y que han acaparado los reflectores recientemente.

Los ejemplos de este discutido tema abundan, Maya Hawke de Stranger Things, Zoë Kravitz de Batman, Maude Apatow de Euphoria o el modelo Brooklyn Beckham, por mencionar algunos de los casos más sonados. Hay quienes han salido en su defensa argumentando que los hijos de celebridades han demostrado tener talento y han trabajado por mantenerse en la cima. Otros han cuestionado el entorno privilegiado en el que crece un nepo baby, el favoritismo al que pueden ser acreedores o los contactos que tienen a tan sólo una llamada. A favor o en contra, se trata de una práctica interminable, perpetuada y global que no se puede ocultar más.

Cómo surgió el término 'nepo baby'

Se desconoce el origen exacto del concepto nepo baby, el cual proviene de la palabra nepotismo, que viene de la etimología latina nepos (sobrino o descendiente) y que hace referencia a una tendencia a favorecer a familiares o amigos para que obtengan un empleo o puesto público sin considerar si cuentan con las habilidades, la experiencia o los conocimientos necesarios para desempeñar el cargo. Finalmente, el concepto fue adaptado en internet para aludir a modelos, cantantes, actores e influencers que se han valido, directa o indirectamente, de su linaje para abrirse las puertas al mundo del entretenimiento, esa “red invisible de lazos familiares” que sostiene a Hollywood.

Los nepo babies, que encuentran su contraparte en los llamados bootstrappers (aquellos que se labran un camino por sí solos), han puesto sobre la mesa un sinfín de interrogantes que apuntan hacia la misma dirección: ¿la meritocracia es una realidad o una mera utopía? ¿Son válidos los señalamientos contra el hijo de un famoso que decide seguir la estela de sus padres? ¿Son un parámetro que siempre ha regido la industria y por qué nunca antes había sido puesto bajo la lupa como ahora?

Quiénes son los 'nepo babies'

El artículo menciona a varios artistas que desde su debut se sabe de su reconocido linaje, entre ellos Lily Collins, hija del compositor Phil Collins y Jill Tavelman; Dakota Johnson, que además de tener como padres a Melanie Griffith y Don Johnson, es nieta de la diva del cine Tippi Hedren (Marnie, Los pájaros); Hailey Bieber, hija de Stephen Baldwin y sobrina de Alec Baldwin; Jack Quaid, hijo de Meg Ryan y Dennis Quaid o Bella y Gigi Hadid, que heredaron la vida de modelo de su mamá, Yolanda van den Herik. Jamie Lee Curtis, Kate Hudson, Gwyneth Paltrow y Laura Dern también se suman a una larga lista.

Si bien, hay algunas estrellas que no crecieron bajo el cobijo de una familia de artistas, sí nacieron en el centro de un imperio como Paris Hilton o las hermanas Rooney y Kate Mara (descendientes de fundadores de la NFL). La mayoría de los nepo babies han esquivado la polémica, aunque ese no ha sido el caso de la actriz Eve Hewson, hija de Bono, que dejó varios tuits criticando la publicación: “Objetivos para 2023: ser lo suficientemente exitoso como para ser reconocida como una nepo baby”.

