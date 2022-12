Sofía Castro de su deseo de ser mamá: ‘Primero va la boda’

Parece que todo marcha viento en popa para Sofía Castro y Pablo Bernot, quienes hace algunos meses celebraron su tercer aniversario de novios desde las espectaculares playas de Los Cabos. A pesar de las movidas agendas que tiene cada uno, aprovechan cada momento que pueden para estar juntos, disfrutar de su amor y compartir su felicidad con sus seguidores. Más enamorados que nunca, han confesado que tienen grandes planes a futuro y hace unas cuantas semanas fue Sofía, la hija de Angélica Rivera y José Alberto El Güero Castro quien reveló que ya está lista para dar el siguiente paso en la su relación. La actriz explicó en entrevista con ‘De primera mano’ que espera llegar al altar lo antes posible de la mano de Pablo. Ahora, según reportó Despierta América, Castro ha vuelto a hablar de su relación con Bernot y de las ganas que tiene de convertirse en mamá.

¿Ya quiere convertirse en mamá Sofía?

La actriz mexicana reveló con entusiasmo a Despierta América que tiene muchas ganas de convertirse en mamá y aclaró que ahora no está embarazada. Sin embargo, dio varios detalles de cuándo podría convertirse en mamá y que tiene muchas ganas de formar una familia: “Por favor, que la nota no sea que estoy embarazada, que estoy esperando a un niño, que el próximo año me embarazo, porque no. Primero va la boda, primero va mucho trabajo que viene en el 2023. Algún día, claro que me gustaría ser mamá, y espero que Dios me mande lo que me quiera mandar, pero quisiera una niña”, explicó la hija de la exprimera Dama de México.

Los deseos nupciales de la actriz

Hace un par de meses, la hija de Angélica Rivera y José Alberto El Güero Castro, expresó que ya tiene muchas ganas de casarse con su novio, Pablo Bernot, junto al que ha construido una maravillosa relación durante tres años: “Claro que me quiero casar y me quiero casar pronto. Quiero formar una familia, lo que pasa es que me quiero casar pronto para disfrutar el matrimonio y la vida en pareja un poco, y seguir trabajando. El ser mamá, si me voy a esperar unos cuantos años, pero sí me veo casada, no le tengo miedo al matrimonio”, dijo la actriz de 26 años a ‘De primera mano’. “Es un proceso, es un cambio ya tener una relación mucho más formal y con un compromiso mucho más grande que va hacia formar una familia. Ya me verán de blanco en algún momento, pero de blanco seguro que me verán. No sé si de princesa, pegado, corto, largo, no lo sé, pero esperemos que ya pronto (…) Ahorita estoy muy feliz, muy contenta, ya llevamos tres años de una relación muy bonita, muy sana y de mucha paz, con un apoyo de parte de los dos incondicional y muy enamorados”, expresó Sofía.

La nostalgia que le trae la Navidad

Tras hablar de sus deseos de llegar pronto al altar, la actriz fue cuestionada de cómo pasaría la Navidad: “La vamos a pasar con la familia de mi mamá, mi papá viene”, dijo Sofía. Además, Castro confesó que esta época del año le trae mucha nostalgia debido a la ausencia de su abuela Socorro, quien falleció en el 2020. “Estas fechas siempre me dan mucha nostalgia. Ayer estaba con Pablo en la casa y de repente me dan ganas de llorar. De por sí son muy llorona. Me dice: ‘¿por qué lloras?’ y digo: ‘ay no sé, es la Navidad yo creo’”, dijo Castro. Después, la actriz de 26 fue cuestionada sobre su abuela Socorro a lo que contestó: “La recordamos mucho y la extrañamos mucho y siempre la tengo en mi corazón”.