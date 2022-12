Michelle Renaud y Matías Novoa aprovecharán su primera Navidad juntos para presentar a sus familias

A principio de octubre, en exclusiva para ¡HOLA!, Michelle Renaud y Matías Novoa confirmaron su romance. Desde entonces, los enamorados no han dejado pasar ninguna oportunidad para compartir su amor con sus seguidores y demostrar en cada paso su apoyo incondicional. Recientemente, los actores dieron un nuevo paso en su relación al caminar juntos por la alfombra roja de la premier de la película Malvada, protagonizada por Michelle. Pero lo más especial de esta cita no solo fue el hecho de que posaran juntos ante las cámaras, sino la compañía con la que asistieron a este especial evento. De lo más emocionados, Matías y Michelle disfrutaron de este especial momento nada más y nada menos que en compañía de sus respectivos hijos. Visiblemente felices, Novoa y Renaud posaron ante las cámaras junto a Marcelo, hijo de la actriz y Axel hijo de Matías. Ahora, a tan solo horas de los festejos de Navidad, el actor reveló al programa Hoy sus planes para Noche Buena y contó que Michelle y su familia están incluidos en las celebraciones.

La emoción de Matías al pasar las fiestas con Michelle.

Durante una entrevista para el programa Hoy, el guapo actor se mostró de lo más entusiasmado al hablar de sus planes para esta Noche Buena. Según explicó, pasará los festejos de hoy con su familia a la cual no puede frecuentar mucho pues vive otra ciudad. Además, Novoa reveló que Michelle junto con su familia festejaran junto con ellos y será la primera en la que conviven todos juntos: “Bueno, trabajando, pero sí vamos a tener el 24 libre, así que vamos a compartir con la familia. Viene mi familia que está viviendo en Mérida, a visitarme acá a la ciudad. No soy mucho de salir, prefiero estar ahí con mi hijo, mis perros, ahora que vienen mis papás, mi hermana también, la familia de Mich, entonces vamos a ser un gran grupo”, dijo emocionado el actor.

La primera celebración de todos juntos.

Matías también explicó que esta sería la primera ocasión en la que van a estar reunidas las dos familias y confía en que van a pasar grandes momentos juntos en esta fecha tan especial: “Se van a conocer ahorita, se van a caer muy bien porque yo ya conozco a la familia de Mich, ellos viven acá en la ciudad, entonces es más fácil juntarse con ellos, pero va a estar bien bonito. Estoy muy motivado, de hecho, no celebro mucho estas fechas, pero con ella celebro cualquier cosa”, dijo visiblemente enamorado el actor. “Me ha tocado mucho trabajar, así que no he podido ir a Mérida ahora que los tengo más cerca, ellos se cambiaron hace poco a Mérida, se vinieron desde Chile para allá, pero aun así no he podido viajar a verlos, entonces va a ser un reencuentro después de varios meses, desde abril que no nos vemos”, respondió el actor al ser cuestionado sobre su familia.

¿Cómo ha sido la convivencia de sus hijos?

Sin duda alguna, todo parece marchar viento en popa para la pareja. Desde que confirmaron su romance, Michelle y Matías han disfrutado cada momento juntos y han aprovechado cada instante para compartir su felicidad con sus fanáticos. A pesar de que se han tomado el tiempo de compartir muchos detalles de su relación fue hasta esta semana que los actores posaron de los más contentos en compañía de sus hijos. Una de las más comentadas apariciones de Novoa y Renaud se dio el pasado 20 de diciembre cuando de la mano de sus respectivos hijo Marcelo y Axel asistieron a la presentación de la película Malvada, la cual protagoniza Michelle. De lo más unidos, los cuatro celebraron este nuevo logro profesional en la carrera de la actriz y dieron algunos detalles de como ha sido la convivencia de sus hijos: “Muy bien, todo se ha dado de forma natural, así que estamos muy contentos”, explicó el actor chileno a la prensa. Novoa también fue cuestionado sobre si ya están listos para celebrar una boda próximamente, a lo que respondió que no tienen ningún tipo de presión en estos instantes: “Estamos pasando una etapa divina, tenemos una familia maravillosa y por supuesto no descarto para nada casarme con ella”.