Con mariachi y más sorpresas, así celebró Jacky Bracamontes su cumpleaños

Diciembre es uno de los meses más especiales para Jacky Bracamontes, pues a la par de los festejos familiares como el cumpleaños de sus mellizas, la Navidad y el Año Nuevo, en el calendario familiar hay otra fecha importante; la del día en que celebra una vuelta más al sol. La conductora de televisión hizo evidente lo mucho que la emociona recibir el cariño de sus fans y seres queridos al cumplir un año más de vida, enteramente feliz por las sorpresas que sus hijas y su esposo, Martín Fuentes, prepararon para ella, detalles que presumió de lo más orgullosa a través de sus redes sociales.

Este 23 de diciembre, Jacky se mostró sensible ante las muestras de afecto que recibió de su familia, en especial de sus hijas más pequeñas, Paula y Emilia, quienes protagonizaron un tierno video de tan solo unos segundos en el que aparecen cantando el Happy Birthday. En el clip que la ex reina de belleza publicó en sus redes sociales se puede ver a las niñas contentas y muy desinhibidas ante la cámara. “Te amo, mamá”, se escucha decir a una de ellas. Por supuesto, la tapatía reaccionó enteramente conmovida, expresando su sentir al recibir tal regalo. “¡Las amo! Gracias por tantos detalles. Me siento muy bendecida y agradecida”, escribió al pie de la publicación.

La sorpresa de Martín Fuentes

Este año fue distinto para Jacky, pues a diferencia de otras ocasiones no pudo festejar su cumpleaños como acostumbra, rodeada de su familia en su natal Guadalajara. Por tal motivo, su esposo Martín quiso dar a la también actriz una sorpresa inolvidable, instante que de igual manera quedó registrado en video. Esta vez, le piloto de autos consintió a la madre de sus cinco hijas con una felicitación al ritmo de mariachi, un momento que la presentadora pudo disfrutar desde la terraza de su casa. “Casi le da un infarto a mi @jackybrv, pero como siempre y cada año quería pasar su cumpleaños en Guadalajara, este año no se pudo, tuve que improvisar y traer lo más oriundo de nuestro México, el mejor mariachi de Miami a cantarle las mañanitas”, escribió.

La inesperada y emotiva reunión con sus papás

Jacky abrió su corazón sobre lo grato que fue para ella recibir este detalle tan significativo, por lo que de manera breve dedicó unas palabras a su esposo al replicar en su cuenta de Instagram el clip en el que aparecen los mariachis cantándole. “¡Así de festejada! ¡Gracias mi @mft07 por esta sorpresa tan linda!”, escribió la tapatía en la plataforma, espacio en el que suele mantener al tanto a sus seguidores de lo que acontece en su vida personal y profesional. La reacción de sus amigos famosos y fanáticos fue inmediata, uniéndose al festejo virtual y haciéndole llegar felicitaciones.

Como parte de las sorpresas de cumpleaños, Jacky se reunió con sus papás en el estudio de televisión, pues la mañana de este 23 de diciembre ella, su esposo Martín y sus hijas, asistieron como invitados al programa En Casa con Telemundo, en donde en un instante de la charla vivió uno de los momentos más emotivos. “Yo no sería la persona que soy sin ellos, yo les agradezco que me hayan dado la familia que me dieron, que me hayan dado la educación que me dieron, esas bases que te hacen ser de una forma o de otra. Yo lo que soy es gracias a mis papás, los quiero con el alma, los admiro a los dos muchísimo y agradezco todos los días a Dios que estén aquí cerquita de mí…”, dijo.