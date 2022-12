Lucero se muestra agradecida con el público por el cariño a su hija Lucerito

Después de un año de éxitos, en la vida de Lucero queda clara la importancia de la familia, para muestra los muchos conciertos que no solamente protagonizó con su exmarido, Manuel Mijares -con quien seguirá cantando en el 2023-, sino en los que también se hicieron acompañar por sus hijos, José Manuel y Lucerito. Ha sido precisamente la más pequeña de la familia quien se ha convertido en toda una sorpresa para el público. Mientras su hermano mayor ha decidido seguir los pasos de sus padres detrás del escenario, queda claro que lo que Lucerito quiere es brillar con la hermosa voz que ha presentado en distintas ocasiones. Pero no solamente es una talentosa cantante, sino que la hija de Lucero y Mijares ha hecho gala de su simpatía y sentido del humor, con una personalidad encantadora que la ha convertido en toda una sensación para el público. Es así cómo la hija menor de la ex pareja se ha posicionado con su propio público, brillando con luz propia, algo por lo que su orgullosa madre está especialmente agradecida.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA

El orgullo de Lucero al compartir el escenario con su hija Lucerito

Lucero, la más orgullosa de ver brillar a su hija en su primera colaboración musical de talla internacional

“Ella con sus redes está creando una comunidad de fans y de gente que la llena de piropos y mucha gente joven que la sigue y le dice cosas hermosísimas”, ha contado Lucero emocionada a El Universal, “Con Lucerito veo una comunidad que se vuelca con mucho amor para ella, muchísima gente que nos hace comentarios constantes maravillosos, que si canta hermoso, que si es fabulosa, que si tiene una onda increíble…y yo me siento muy agradecida con el público, profundamente, de que le den su amor y su cariño, que les guste lo que ella hace”.

A diferencia de la carrera de Lucero, que comenzó cuando era apenas una niña, o la de Mijares, que llegó a los cuernos de la luna desde los años 80s, esta nueva generación se enfrenta al uso de las redes sociales, que además de generar una cercanía especial con los famosos, también a veces, juegan a ser foro de discusión. Con esto en mente, la cantante y actriz también ha comentado al respecto en el diario mexicano: “Las redes sociales son una herramienta fabulosa, más allá de que si hay haters o no los hay, esa es una minoría y yo creo que la crueldad que existe en redes sociales existe en el mundo entero. Si prendemos el noticiero, lo que se ve ahí es muchísimo más cruel que lo que a veces te puede escribir un hater”.

VER GALERÍA

Lo más sorprendente es que, a pesar de todo el cariño que Lucerito ha recibido a través de estas plataformas digitales y lo bien recibida que es cada vez que se planta sobre el escenario, en casa sus papás siguen renuentes en que debute siendo tan joven, por lo que de momento, solamente está haciendo sus pininos en el espectáculo. “Afortunadamente, es muy joven, no hay prisa, no la hemos lanzado ni nada, pero está recibiendo muchísimo cariño”, dijo la cantante.

'Tenemos en la mira una historia ', Lucero sobre su regreso a las telenovelas

El emocionante dueto con Melendi

Hace algunas semanas, Lucerito Mijares se subió al escenario con el cantante español Melendi, haciendo gala de su gran voz. Visiblemente emocionada, la joven sorprendió al intérprete al entonar a la perfección uno de sus éxitos y conmovida dejó claro que éste había sido ‘el mejor día’ de su vida. Por supuesto, el orgullo de Lucero no podía faltar y al compartir un video de la presentación en su cuenta de Instagram, escribió: “Ver a mi Lucero disfrutando del escenario de esa forma es un regalo indescriptible. No tengo palabras querido Melendi para agradecerte que la hayas invitado solo a ella a cantar contigo en esta noche en la que México te entregó su corazón en el Auditorio Nacional. No paramos de aplaudirte y admirarte. ¡Eres enorme y como artista también! ¡Gracias y felicidades por una noche inigualable de éxito absoluto!”.

VER GALERÍA