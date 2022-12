Como pocas veces, Aislinn Derbez y Jesús Navarro comparten cómo vivieron su noviazgo

Casi dos décadas atrás, Aislinn Derbez quedó flechada por Jesús Navarro, integrante del grupo Reik. Todo surgió a raíz de la escucha de una de sus canciones, por lo que la hija de Eugenio Derbez quiso averiguar más de aquel joven que poco a poco ganaba popularidad entre los fanáticos. Con el paso del tiempo lograron coincidir y sostuvieron un breve romance, etapa de sus vidas que ambos recuerdan con mucho cariño. En el más reciente capítulo de su podcast, La Magia del Caos, la actriz tuvo como invitado al intérprete, aprovechando el encuentro para sincerarse con el público, como pocas veces, sobre ese momento que vivieron muy ilusionados, revelando incluso la razón por la que su noviazgo no logró prosperar.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS RELACIONADAS

En su reencuentro ante las cámaras y los micrófonos de su espacio, Aislinn quiso compartir con Chuy, como también es conocido, la manera en que él logró atraer su atención, esto cuando ambos eran muy jóvenes. “Yo estaba ahí como saliendo con algunos amigos que teníamos en común, y resulta que yo era medio fan de la música de los cantantes… Cuando escuché la voz de Jesús… empiezo a escuchar su canción y me quedé así de: ‘¿Quién es esa voz?’…”, confesó la intérprete, quien reafirmó lo dicho tras ponerle rostro a esa voz de la que había quedado encantada. “Vi el video y me enamoré de ti, más allá de todo por tu voz…”, dijo.

Atento a las palabras de su anfitriona, Chuy expresó cómo fue que tomó la noticia, pues en menos de lo esperado él logró enterarse de la atracción que Aislinn sentía por él. “De repente un día me dicen: ‘Que le gustas a Aislinn Derbez’ y yo así de, ¿qué? Todavía no eras famosa, eras conocida porque modelabas, eras la hija bien chula de Eugenio… Además nunca fui el vato que la niña guapa nunca le tiraba la onda… no supe ni qué hacer… Evidentemente me quedabas muy grande, yo siempre he opinado que Aislinn le tira abajo…”, dijo en tono simpático, por lo que la actriz no paró de reír con los comentarios de su especial invitado, con quien protagonizó el capítulo para su podcast titulado ¿Cómo aceptar todas las versiones de ti mismo?.

VER GALERÍA

¿Por qué terminó su noviazgo?

Durante la plática, Aislinn Derbez recodó cómo fue ese instante en que los dos se hicieron novios, etapa en la que Jesús Navarro tuvo detalles románticos hacia ella, especialmente uno que tiene muy presente pues ocurrió en una de las presentaciones de Reik. “Terminamos saliendo un rato, unos mesecillos, me cantabas al oído y luego me dedicaste una canción en un concierto. Todas me envidiaban porque el cantante me estaba dedicando una canción en un concierto, qué tiempos…”, dijo la actriz visiblemente emotiva al hacer una retrospectiva de ese periodo, en el que por motivos profesionales tuvo que tomar decisiones importantes.

Al hablar de las razones que detonaron su rompimiento, Aislinn fue muy directa al compartirlo con Chuy. “Era muy divertido, y luego se me rompió mi corazón porque tú te quedaste en México, yo me tuve que ir a Nueva York. Ni siquiera sabía si quería ser actriz, ¿te acuerdas? Me fui a estudiar artes visuales, pintura, escultura… seguía modelando… Me fuiste a visitar a Nueva York pero me mandaste a friend zone, me dijiste: ‘Mira, estamos a larga distancia, no se puede pero seamos mejores amigos’. Terminamos siendo mejores amigos…”, contaron entre risas. En ese espacio, Navarro también reconoció cómo fue para él incursionar en el espectáculo, un ámbito enteramente nuevo para él. “En ese momento cuando nos conocimos estaba todo tan incierto. Además yo no crecí en la industria, entonces no sabía ni qué esperar…”, contó.

VER GALERÍA