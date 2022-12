Así fue la fiesta de cumpleaños de las mellizas de Jacky Bracamontes

Se dice fácil, pero ya pasaron cuatro años desde que Jacky Bracamontes y Martín Fuentes dieron la bienvenida a sus mellizas, Paula y Emilia, a quienes consintieron con una fiesta de cumpleaños y muchas sorpresas. La guapa conductora de televisión y su esposo compartieron algunos vistazos del íntimo festejo, uno de los más especiales en el calendario familiar y que organizaron con toda ilusión en compañía de sus seres queridos. Por supuesto, las pequeñas Jacky, Caro y Renata, también disfrutaron de este momento junto a sus hermanitas, regalando sonrisas para las fotografías que han quedado para el recuerdo.

Jacky y Martín pusieron manos a la obra para consentir de esta manera a sus hijas en su cumpleaños número 4, cuidando hasta el más mínimo detalle del festejo. La ex reina de belleza compartió a través de su cuenta de Instagram las fotos y un breve clip del momento. Pasteles decorados con figuras de arcoíris, globos, dulces y sesiones de maquillaje de fantasía para las niñas, fueron tan solo parte de los detalles que hicieron de esta celebración algo único, sin dejar de mencionar que tanto los anfitriones como los invitados realizaron algunos juegos. Precisamente, la guapa tapatía y su esposo aparecen en un instante realizando algunos bailes con los demás niños, sonrientes y orgullosos de consentir a sus hijas de esta manera.

Las fotos familiares no podían faltar, Jacky y Martín posaron frente a la mesa principal junto a sus cinco hijas regalando sonrisas, y dejando ver lo mucho que esta fiesta los mantuvo ilusionados, aunque fueron Paula y Emilia quienes no cabían de la emoción ante la llegada de este día. La ex reina de belleza compartió cómo vivieron las niñas este instante lleno de sorpresas, el cual pasará, sin duda, a ser uno de los más inolvidables. “¡Qué día tan espectacular pasaron mi Emi y Pau! Esperaban con ansias su cumpleaños número 4. Se los juro que no dormían de la emoción”, escribió la también actriz en su cuenta de Instagram, medio en el que puso al tanto a todos sus seguidores de lo que pasó a lo largo del festejo.

De esta manera, Jacky pone en alto su faceta como mamá, enteramente entregada a que sus hijas tengan las experiencias más gratas durante su infancia, y qué mejor pretexto que sus cumpleaños. “El 20 de diciembre fue el cumpleaños de Emi y Pau, así que hicimos de su fiesta un momento mágico, lleno de felicidad para ellas. ¡Todos la gozamos como niños!”, escribió al pie de una publicación en video de Facebook, en la que muestra un poco de cómo ella y Martín organizaron la celebración que incluyó la participación de algunos animadores, sin dejar de mencionar que los niños rompieron una piñata en forma de arcoíris.

El nacimiento de Paula y Emilia

Cuatro años atrás, Jacky Bracamontes daba la noticia del nacimiento de sus bebés. Con el corazón en la mano, tiempo después también reveló cómo asumió la circunstancia tras esterarse que estaba embarazada de dos niñas, algo que sin duda la conmovió desde lo más profundo. “Cuando me enteré de que eran dos lloré mucho porque fue una sorpresa, no me lo esperaba, no nada más por el número cinco, sino por lo que yo había vivido durante el primer embarazo…”, comentó en entrevista con ¡HOLA! TV. Así mismo, contó cómo es para ella ser mamá de cinco niñas. “Muy bendecida y muy agradecida, mucho trabajo como mamá, mucha responsabilidad pero acepto el reto…”, dijo sonriente durante la charla en la que además admitió que sus hijas son su mayor proyecto de vida.

