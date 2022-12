Se ha dado a conocer la poco común causa del fallecimiento de la actriz Charlbi Dean

Fue a finales de agosto que se dio a conocer el lamentable y súbito fallecimiento de la actriz Charlbi Dean. Con una prometedora carrera en la actuación, Charlbi parecía estar pasando por su mejor momento después de haber conquistado el Festival de Cannes cuando de un momento a otro, comenzó a sentir extraños síntomas que la llevaron al hospital, en donde moriría solamente horas más tarde. En aquel entonces, se daba a conocer que se había tratado de una inesperada complicación de salud, pero no se sabía a ciencia cierta qué es lo que había pasado, hasta ahora, que se ha hecho público el resultado de la autopsia que se realizó. Según se descubrió, la causa de la muerte fue una sepsis bacteriana que se complicó debido a que a Charlbi se le fue retirado el bazo una década antes de su muerte, a causa de un accidente automovilístico.

Los resultados de la autopsia

Según confirmó un vocero de la New York City Office of Chief Medical Examiner a People, la joven actriz de 32 años murió por una sepsis bacteriana, la cual fue una complicación ante la ausencia del bazo. En el caso de Charlbi se habla de que la bacteria que la atacó fue una conocida como Capnocytophaga, que suele encontrarse en las bocas de los perros y gatos, y aunque según la CDC los animales no se ven afectados por este tipo de bacteria, ellos pueden infectar a los humanos, siendo especialmente susceptibles las personas inmunocomprometidas o aquellas que debido a un tratamiento médico no pueden hacer frente a una infección de este tipo, curiosamente, se enfatiza también a las personas con asplenia (ausencia de bazo) como Charlbi.

Ante su fallecimiento, se recordaba que en el 2009, cuando la actriz era todavía muy joven, se encontró en un accidente automovilístico por el que tuvieron que extirparle el órgano encargado de la filtración de la sangre y producción de linfocitos, entre otras importantes funciones.

A pesar de que la infección por Capnocytophaga se puede dar a través de una mordida, lenguetazo en una herida abierta o el contacto cercano, esto no es común, pero las personas que cuentan con un sistema inmune comprometido son las más susceptibles a un contagio, de hecho, la CDC recomienda a este grupo acudir con el médico para analizar cómo mantener contacto con las mascotas, evitando una situación de riesgo.

Según explica el organismo sanitario estadounidense, si la bacteria entra al flujo sanguíneo, puede llevar a una infección en distintas partes del cuerpo, derivando en septicemia, endocarditis, abscesos e inflamación de distintas partes del cuerpo, como los nódulos linfáticos o las membranas cerebrales. Las infecciones de este tipo son tan poco comunes que, al poner el nombre de la bacteria en un buscador de internet aparecen casos muy puntuales y específicos de personas que la han enfrentado.

Las palabras de su familia ante la noticia

Al darse a conocer la noticia del fallecimiento de Charlbi, las teorías alrededor de su fallecimiento no se hicieron esperar, por lo que su hermano, Alex Jacobs, decidió tomar la palabra y explicar desde su natal Sudáfrica a Rolling Stone: “Esto literalmente pasó en el curso de un día: tuvo dolor de cabeza, se fue a dormir, despertó a su novio y le pidió que la llevara al hospital. Todavía no estamos completamente seguros (de lo que pasó). Se está haciendo una autopsia que sabemos puede tomar un buen tiempo. Pero de lo que hemos escuchado, hubo una infección viral en sus pulmones”.

Sobre aquel accidente automovilístico que jugaría un duro papel en su muerte, explicaba: “Le quitaron el bazo. Está involucrado en combatir infecciones, y eso pudo haber tenido algo que ver con lo que pasó. El que su bazo no estuviera ahí pudo haber sumado a las razón por la que tal vez no pudo combatirlo”.

