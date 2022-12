Lupita Jones, la más orgullosa en la graduación de su hijo Simón

Durante los más de 28 años de trayectoria que tiene Lupita Jones, pocas veces comparte detalles de manera pública de su papel más especial en la vida, el de mamá. Sin embargo, en las últimas horas, un acontecimiento familiar llenó su corazón y no podía dejarlo pasar, por lo que compartió en su cuenta de Instagram las mejores instantáneas de la graduación de su hijo Simón quien egresó del TEC de Monterrey en la carrera de Licenciado en Creación y Administración de Empresas, un logro que la llenó de orgullo. Emocionada por ver a su hijo alcanzar una de sus metas más importantes, la presidenta de Mexicana Universal le dedicó varios mensajes en su perfil.

Tan elegante como suele acudir a los certámenes de belleza, Lupita dio lecciones de estilo en la graduación de su hijo a quien le escribió: “Felicidades a mi bebé @Simonpadelmx por este día donde celebramos el fin de una etapa donde pudimos acompañarte y brindarte las mejores oportunidades de educación y preparación a nuestro alcance. Dios te bendiga y te guíe para ser un hombre de bien, con valores, principios, ética y eso te conduzca al éxito”, se lee como descripción de un álbum de fotos de la celebración. En otra publicación, en la que también aparece celebrando con él, añadió: “¡Qué emoción llegar a este momento de un gran logro para ti! Una satisfacción y alegría como mamá al haberte acompañado paso a paso hasta llegar a este día”.

Este importante acontecimiento en la vida de su único hijo le provocó nostalgia, razón por la que decidió compartir una imagen de la infancia de Simón, donde aparece ella guapísima, como de costumbre, con su entonces bebé en brazos: “Y así se van escribiendo historias… Esta etapa termina con éxito, con ilusión empezando a construir su camino”, en esta publicación, Lupita hizo un recorrido en fotos a la vida de su hijo quien es su mayor logro en la vida. Por su parte, el graduado, también le dedicó un mensaje a Lupita a quien agradeció por su apoyo: “De ahora en adelante solo respondo a Lic. Simón. Se termina una etapa súper importante en mi vida. Quiero darles las gracias a mis papás, que siempre me apoyaron y permitieron formarme en una de las mejores escuelas del mundo”, escribió el joven de 24 años de edad.

Simón, la prioridad de Lupita

Hace un par de años, la exMiss Universo abrió su corazón durante una entrañable entrevista que le concedió a Luz María Cetina para el matutino, Sale el Sol, en donde habló de lo importante que es para ella Simón: “Mi hijo, definitivamente (es el amor de su vida), adoro a mi hijo, es el ser más importante en mi vida, el motor de todas mis cosas, siempre se lo he dicho y en momentos como los que estamos pasando ahorita, la única opinión que me importa es la suya, es lo único que me importa, lo que piensa de su mamá, cómo ve a su mamá, porque es el único que me conoce, porque es quien vive conmigo y ha tenido que aguantar y dejar pasar esta violencia de la que su mamá ha sido objeto tantos años, a nivel público he recibido muchas críticas y ataques”, puntualizó.

En aquella ocasión, Lupita hizo referencia a los señalamientos que emitieron algunas ex concursantes de belleza en su contra. Fue justo en el momento en el que más fue atacada, que Simón más la apoyó: “Como hijo te duele lo que le hacen a tus papás y para él ha sido difícil vivir este tipo de situaciones”, puntualizó. Por otra parte, el año pasado, Lupita le contó a Mara Patricia Castañeda que está disfrutando al máximo ver a su hijo madurar: “Ya es un hombre. Siempre me ha reconocido mucho, porque quién más que él ha vivido de cerca el trabajo de su mamá, nadie más. Llegué a sacrificar mucho tiempo con él, cuando era niño, por andar con esto de los concursos y he sentido mucho su respaldo, ahorita ya como hombre”, comentó Jones refiriéndose al gran amor de su vida.