Bárbara Coppel y Alejandro Hank Amaya regresan al sitio donde Cupido los flechó: París

Para Bárbara Coppel y Alejandro Hank Amaya París es una ciudad que siempre jugará un papel muy importante debido a que fue el escenario donde sus caminos se juntaron y surgió el amor. A través de su cuenta de Instagram, la influencer ha estado compartiendo algunos detalles de su romántica escapada a la capital francesa donde, en esta ocasión, no viajaron solos, lo hicieron en compañía de doña Lety Coppel, mamá de Bárbara, a quien le han estado mostrando los lugares más especiales de la ciudad, como la fachada del que fue su departamento al inicio de su matrimonio, de hecho, fue en esa viviendo en la que comenzaron a escribir sus memorias como papás con la llegada de Amaïa, su primogénita.

VER GALERÍA

MÁS NOTAS RELACIONADAS

Desde hace unos días, la socialité ha estado documentando su paso por París, ciudad en la que Cupido la flechó con el torero, a quien conocía desde la preparatoria; sin embargo, fue hasta muchos años después que se comenzaron a ver con ojos de amor. Bárbara aprovechó este especial telón de fondo para posar al lado de su esposo, con quien, hace unos años se reencontró en París: “Unos Hanky Pankys en la golden hour en la ciudad más hermosa del mundo”, escribió como descripción de una de las románticas imágenes que compartió en su feed de Instagram. De acuerdo a Bárbara contó durante su participación como invitada al podcast La burra arisca, el Hanky Panky es la bebida preferida de ella y de su esposo, razón por la que, estando en París, no perdieron la oportunidad de brindar con este cóctel.

VER GALERÍA

Debido a que París fue escenario de grandes momentos para Bárbara y Alejandro, regresar a esta ciudad -en la que en abril pasado la socialité celebró su cumpleaños número 44- siempre es muy especial para ambos, más por el hecho de que, en esta ocasión doña Letty Coppel estuvo disfrutando de la ciudad con ellos: “Lo mejor de esta foto es que la tomó mi mamá”, escribió Bárbara como descripción de una imagen en la que aparece al lado de Alejandro luciendo sus atuendos más invernales para hacerle frente al frío que se siente en la ciudad, en esta época. Como parte de esta visita, la socialité aprovechó para llevar a su mamá a la calle en la que vivió durante su estancia en París, desde donde le mostró el departamento donde pasó los primeros años de su matrimonio.

Según ha contado Bárbara, esta ciudad siempre estará en su lista de lugares favoritos: “Nosotros vivimos, cuando nos casamos, en París, ahí tuve a mi primera hija, luego de ahí nos fuimos dos años a San Diego, de San Diego dijimos vamos a remodelar la casa, nos vamos a Sevilla donde Alejandro tiene negocios, nos fuimos a vivir la vida en Europa, como tanto nos gusta. Llevábamos 4 meses y nos dicen que nuestra casa se va a tardar, a las dos semanas, no podíamos salir ni a la puerta de la casa y vivimos en una casa en el Centro Histórico que no tiene jardín, tiene patio interior, entonces era una jaula de oro”, reveló durante su visita al podcast citado, donde también contó cómo inició la historia de amor con el torero.

VER GALERÍA

Su flechazo en París

Bárbara contó que durante una época en la que ella acababa de terminar una relación, el torero le envió un mensaje directo para invitarla a tomar un trago en París, donde ambos se encontraban, fue entonces que descubrió que Alejandro había dejado atrás la imagen del joven que conoció en la preparatoria: “Lo veo entrar y lo primero que me llama la atención es su estatura, su barba, dije: ‘¿Cómo? ¡Se volvió hombre! Estuvo perfecta la plática (…) Nos vimos a la siguiente vez y el resto es historia, pero así nos reencontramos en París”, recordó. La socialité aprovechó para deshacerse en halagos hacia su esposo: “Cuando se me declaró, porque es un caballero que todo lo hace a la antigüita, me empezó a cortejar. Yo juré que nunca iba a ser feliz, pero la encontré al triple porque estoy con una persona que me entiende, nos gusta lo mismo a pesar de que somos súper diferentes. Él es muy propio, pero también es raza, tiene los mejores planes”, añadió.