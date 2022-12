Con Madrid como escenario, Ale Capetillo celebra un año de amor con su novio

Hace dos años, cuando Ale Capetillo, hija de Biby Gaytán y Eduardo Capetillo, decidió hacer sus maletas y comenzar de nuevo, sola, en España, nunca imaginó que Cupido la sorprendería durante su estancia en el extranjero. Además de encontrar el trabajo de sus sueños en una firma de ropa española, el camino de la mexicana coincidió con el de Nader, un joven de origen libanes con el que hoy celebra su primer aniversario de novios. A través de su cuenta de Instagram, donde comparte con sus seguidores detalles de su vida en Madrid, la influencer compartió un videoclip en el que compiló entrañables momentos al lado de su novio con quien, todo parece indicar, pronto viajará a México para presentarlo con su familia.

Sin dar más detalles, Ale resumió en este clip su historia de amor con el chico que robó su corazón: “365 cafés mañaneros contigo”, escribió la joven como descripción de este material audiovisual en el que mostró algunos de los viajes juntos que han realizado a lo largo de su relación, como su visita a Toledo y la vez que lo acompañó al Líbano a una boda. Aunque su noviazgo es muy joven aún, la pareja ya tiene una larga lista de anécdotas, como aquel viaje a París que realizaron en marzo de este año, sólo un par de meses después de haber comenzado a escribir su historia juntos. Nader se ha vuelto tan familiar para la comunidad virtual de Ale que ya es muy común que intervenga en sus historias, como en el “Jueves de chisme”, una dinámica que la influencer realiza desde que llegó a Madrid y del que ahora está muy pendiente su novio.

A través de sus historias, Ale también compartió algunos videos divertidos de Nader, como en el que el joven aparece bailando un tema de Eduardo Capetillo: “Escuchando al suegro”, fue la frase con la que la influencer acompañó esta publicación. En sus historias también compartió otro clip e el que aparecen jugando a ritmo de la canción de la caricatura Bob Esponja: “Razones por las que duramos un año”, escribió haciendo referencia a que son tan cómplices que sus personalidades divertidas son muy afines, de hecho, también compartió otras imágenes en las que aparecen bailado, señal de que no hay momento en el que no se la pasen bien juntos.

¿Dónde fue el flechazo?

Fue el pasado 1 de septiembre que Nader celebró por primera ocasión un cumpleaños al lado de Ale quien también preparó un videoclip para el festejado. En aquella ocasión, la influencer le escribió: “El cumpleaños más feliz para ti. Para el hombre más amable y noble que he conocido. Te amo y amo la persona que soy cuando estoy contigo. El cumpleaños más feliz para ti, mí libanes”. Aunque al principio optó por mantener los detalles de su relación en privado, conforme ha ido pasando el tiempo, Ale ha ido compartiendo con sus seguidores, algunos pormenores de su noviazgo, cómo dónde conoció a Nader: “En un bar, un día que yo no quería salir, estaba súper cansada. Al principio me saqué mucho de onda, porque tenía que hablar en inglés, porque no estaba acostumbrada a hablar diario inglés, empezamos a hablar por WhatsApp y se dieron las cosas”, contó en un live la joven.

En esta íntima conversación con sus seguidores, Ale Capetillo les confesó qué fue lo que más le gustó de Nader: “Lo que más me llamó la atención y que hasta la fecha se lo menciono mucho es que es muy caballeroso, desde que lo conocí. Siempre me dio mi lugar, desde que nos conocimos”, confesó la influencer. En este año de relación, Ale y Nader adoptaron juntos a Charlie, la mascota que llegó para hacerle compañía a Bobby, el perro de la mexicana, por lo que ya se han convertido en una gran familia de 4 integrantes. Hace unos días, Ale, Nader, Charlie y Bobby posaron juntos en un retrato que ella acompañó de la frase: “El team conquistando Madrid”, se lee en su feed de Instagram.