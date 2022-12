Pepe Aguilar alza la voz y defiende a su hija Ángela: 'Sí tiene sangre argentina'

Fueron varios los famosos que celebraron la victoria de Argentina contra Francia durante la clausura del Mundial de Futbol en Qatar, como lo hizo Ángela Aguilar. La joven no dejó pasar la oportunidad y envió un mensaje en el que se dijo feliz del triunfo del albiceleste, que tuvo al frente a Lionel Messi, quien alzó la Copa del Mundo para protagonizar una de las imágenes más memorables de este encuentro. Sin embargo, la reacción tras lo comentado por la cantante fue inmediata, por lo que su padre, Pepe Aguilar, salió en su defensa, dando muestra del respaldo incondicional hacia su hija. Recordemos que a lo largo de su carrera la intérprete de 19 años ha caminado de la mano de su papá, que la ha guiado a lo largo de este proceso que de entrada implicó una gran exposición pública.

Luego de que Argentina fuera declarada la nación vencedora del prestigiado encuentro futbolístico, Ángela tomó sus redes sociales para pronunciarse, lo que de inmediato desató una ola de comentarios. “No te lo puedo explicar porque no vas a entender, 25 % argentina. 100 % orgullosa. Hoy todos somos más celestes que el cielo”, dijo la joven. Ella también acompañó su mensaje con un álbum de fotografías en el que aparece a bordo de una aeronave privada, luciendo guapísima con un look muy sport de pants, tenis y una blusa blanca. Varios de sus amigos famosos aplaudieron los buenos ánimos de Ángela, aunque hubo algunos usuarios que opinaron sobre el hecho de que ella mencionara sus raíces argentinas.

¿Qué respondió Pepe Aguilar?

Pendiente como siempre, Pepe Aguilar se tomó el tiempo para responder a varios comentarios enviados a la cuenta de Instagram de Ángela, algunos incluso fueron respondidos con su característico sentido del humor. Por supuesto, el intérprete dejó claro que su hija tiene todo el derecho de expresarse sobre una circunstancia que es del todo justificable, pues algunos de los integrantes de su familia son originarios de esa nación. De esta manera, el músico reafirmó el respaldo que tiene por sus hijos, quienes han logrado consolidar el éxito siendo muy jóvenes.

Horas más tarde, Pepe también realizó una transmisión en vivo desde su rancho en Zacatecas, poniendo punto final a la polémica con un contundente mensaje dirigido a quienes emitieron comentarios hacia Ángela. Así mismo, explicó por qué razón su hija dijo ser 25% argentina. “De verdad no tienen ni idea... y se ponen a opinar... La mamá de Ángela es mitad argentina, su abuela es cien por ciento argentina, es de Buenos Aires...”, dijo el cantante de temas como No Me Hablen de Amor o Por Mujeres Como Tú, quien además recibió el apoyo de algunos usuarios que se encontraban conectados. "Sí tiene sangre argentina, pues qué quieren que haga".

En la charla con sus seguidores, Pepe pidió a los fanáticos no enfrascarse en este tipo de discusiones, pues resaltó que más allá de las nacionalidades existe un aspecto en común entre todos los seres humanos. “Todos somos hijos de Dios... Todos somos diferentes versiones de una misma cosa, entonces no importa que te sientas argentino, croata, inglés, ruso o mexicano, somos hijos de Dios...”, afirmó. El ídolo musical además habló del amor que él y su familia tienen por México, a pesar de que él nació en Estados Unidos. Es tan grande el apego que tienen por la cultura mexicana que, según dice, su esposa también está orgullosa de ello, por lo que disfruta al máximo de la gastronomía del país.

