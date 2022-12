'Fue un gran desafío', Nico Haza sobre trabajar al lado de su madre, Ludwika Paleta

Aunque Nicolas Haza, mejor conocido en el mundo artístico como Niico, se ha enfocado en su proyecto musical, nunca ha descartado del todo el darse una oportunidad en la actuación y seguirles los pasos a sus famosos padres, Plutarco Haza y Ludwika Paleta. Es por eso que este año lo vimos debutando en las telenovelas en Los Ricos También Lloran, pero también en el mundo de la pantalla grande, donde finalmente ha grabado su primera película, Bruja Azul, y en la que ha tenido la oportunidad de trabajar al lado de su mamá, una experiencia que sin duda ha sido sumamente emocionante y enriquecedora para el joven actor, quien ha podido experimentar esta faceta artística de la mano de la mejor mentora. Algo de lo que habló en una reciente entrevista, en la que de la forma más sincera habló del cómo fue trabajar con su mamá y de lo que aprendió de toda esta aventura.

En un reciente encuentro con los medios, Niico compartió algunos detalles de cómo fue su experiencia al grabar su primera película y de cómo fue convivir con su mamá, pero ahora bajo una dinámica completamente distinta, pues se convirtieron en compañeros de trabajo. “Fue un gran desafío aprender a verla en un ámbito profesional y dejarla de ver como mi mamá”, comentó el artista de 23 años, en declaraciones retomadas por TvNotas. “Eso se lo agradezco mucho, porque me trató en el set como un compañero de trabajo, y para mí eso era muy importante, supimos separar lo personal de lo profesional. Aprendí mucho de ella y fue increíble”, agregó conmovido.

Por otro lado, Niico reconoció el hecho de que sus padres sean grandes estrellas de la actuación en México le ha permitido vivir el mundo del espectáculo de cerca y conocer a fondo todo lo que implica trabajar en una producción, experiencias que le han servido a la hora de aprovechar una oportunidad, teniendo en mente hacerse de su propio camino. “Obvio, muchas puertas se me han abierto por eso, pero depende de mí aprovecharlas y volver ese camino mi camino, y no dejarme definir por quiénes son mis papás o de dónde vengo, más bien, hacerlo por ser quien soy y por mi propio trabajo”, agregó.

En esa misma charla, el intérprete hablo de cómo fue que, tras haber trabajado con su mamá, su relación con ella cambió para bien, pues dijo, ahora son aún más cercanos. “Mi relación, tanto profesional como personal, con mi mamá se fortaleció; fue algo muy bonito, una gran experiencia”, señaló Niico, quien reveló cuáles fueron los consejos que Ludwika le compartió: “No dejar de ser yo mismo y siempre darle todo el esfuerzo del mundo a lo que haga. También me ha hecho críticas constructivas. Tanto mi mamá como mi papá me aportan cosas diferentes y bien padres”.

Lo que ha dicho Niico sobre su faceta como actor

Si bien, lo más natural hubiera sido que Niico se decidiera por la actuación, tomando en cuenta que tiene como referencia a sus dos famosos padres, lo cierto es que es que el artista tiene muy claro hacia dónde va y lo que necesita aprender de cada una de sus experiencias. Es por eso que ha decidido entrar al mundo de la actuación con una intención muy clara. “Yo desde que decidí estudiar el cine sabía que también quería hacer algo audiovisual y creo que he aprendido que, aunque sea hacer castings, y aunque nunca actuara en algo profesional, pero el simple hecho de hacerlo y entender y meterme en la mente de un actor creo que me va a ayudar y beneficiar a la hora de querer hacer algo detrás de cámaras, entonces simplemente estoy explorando, se podría decir jugando y al mismo tiempo trabajando en ello. Siento que a esta edad todavía y en esta etapa de todos estos proyectos eso es lo que estoy haciendo, experimentando, probando de todo y entonces me sigo encontrando, creo que es parte de estar experimentando y buscando todas estas diferentes formas de expresión”, comentó el artista en entrevista para HOLA.com México.