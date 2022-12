'Siempre van a ser mis bebés', Jacky Bracamontes celebra el cumpleaños de sus mellizas

La gran familia de Jacky Bracamontes y Martín Fuentes está de celebración. Un 20 de diciembre, pero de hace cuatro años, la guapa conductora de televisión dio la bienvenida a sus mellizas, Paula y Emilia, a quienes ahora festejan por el día de su cumpleaños. Los orgullosos papás dedicaron a las niñas emotivos mensajes, en los que reiteran la enorme felicidad con la que asumen este momento, en el que además cuidan y ven crecer a sus otras hijas, Jacky, Carito y Renata. Este tiempo, sin duda, los Fuentes Bracamontes han escrito las historias más entrañables, haciendo partícipes a sus seguidores de cada instante extraordinario, como ocurrió el día en que nacieron las mellizas, quienes multiplicaron la alegría en el hogar.

Con el sentimiento a flor de piel, Jacky puso en alto lo mucho que para ella significa la llegada de este día en el calendario familiar, presumiendo un álbum de fotos en el que aparecen Paula y Emilia luciendo vestidos blancos mientras regalan algunas sonrisas, se abrazan y posan para la lente de su mamá. "¡Feliz cumpleaños a mis princesas hermosas! Que aunque ya no son bebés para mí siempre van a ser mis bebés. Las amo, Emilia y Paula. Hoy cumplen 4 años”, escribió la también ex reina de belleza. Por supuesto, la reacción de sus seguidores fue inmediata, uniéndose al festejo virtual y enviando felicitaciones a las cumpleañeras.

Otra de las sorpresas fue que en las fotos se percibe lo mucho que han crecido las niñas. Además, su carisma es evidente, pues todo indica que al igual que su famosa mamá no se sienten intimidadas ante las cámaras fotográficas. Emocionado, Martín Fuentes también dio prueba de ello al publicar una felicitación en la que expresó lo mucho que lo hace feliz este día, en el que asegura la vida de él y su familia cambió para siempre. “Hoy hace 4 años llegaron a este mundo estos dos angelitos revolucionando a toda la familia. Las amamos con todo el corazón y que siempre brille su luz y compartan esa buena energía con el mundo entero”, dijo el piloto de autos, quien está muy orgulloso de brindar cuidados y amor a las pequeñas. Para hacer más emotivo el instante, Martín ilustró sus palabras con una foto en la que posa junto a Paula y Emilia, a quienes abraza mientras regalan una espontánea sonrisa.

Ser mamá de cinco niñas

Para Jacky Bracamontes su familia es lo más importante. En sus propias palabras, sus hijas son su proyecto más grande en la vida, por lo que se siente orgullosa de permanecer siempre a su lado, más allá de los múltiples compromisos profesionales que tiene que asumir. En una entrevista pasada con ¡HOLA! TV, ella habló a corazón abierto de cómo fue el instante en que supo que tendría mellizas, un episodio tan conmovedor que recuerda con toda claridad. “Muy bendecida y muy agradecida, mucho trabajo como mamá, mucha responsabilidad pero acepto el reto. Cuando me enteré de que eran dos lloré mucho porque fue una sorpresa, no me lo esperaba, no nada más por el número cinco, sino por lo que yo había vivido durante el primer embarazo…”, explicó durante la reveladora charla.

Fue el 20 de diciembre de 2018 cuando Jacky y Martín Fuentes celebraron por todo lo alto el nacimiento de sus hijas. Un mes después, la también actriz dio a ¡HOLA! algunos detalles de la llegada de las niñas, como que ambas nacieron por medio de cesárea. Al momento de nacer Emilia pesó 2.9 kilogramos y midió 44.5 centímetros y Paula, 2.6 kilogramos y midió 47 centímetros. Por esos días rodeada de sus cinco hijas, también comentó para nuestras páginas: “Las risas y carcajadas de mis hijas me llenan el alma”, contó.

