Paulina Peña habla de sus planes con Fer Tena: ‘Obviamente queremos tener una familia’

Enamorados, Paulina Peña y Fernando Tena tomaron la decisión de dar el paso más importante en sus vidas; celebrar su soñada boda rodeados de su círculo más cercano. Ambos hicieron realidad este anhelado momento en septiembre pasado, y desde entonces disfrutan el aquí y el ahora ya en su faceta de matrimonio consolidado, en la que también contemplan algunos planes a futuro, como el hecho de formar una familia. Cercana como suele ser con sus seguidores, la hija del expresidente de México, Enrique Peña Nieto, habló de cómo asumen ella y su esposo esta situación, por lo que buscan tomarse el tiempo necesario para que todos sus proyectos puedan ocurrir en tiempo y forma.

Paulina abrió una sesión de preguntas y respuestas con sus seguidores en redes sociales, espacio en el que respondió sincera cuando un usuario quiso saber si entre sus planes estaba el de formar una familia junto a Fer. “Obviamente queremos tener una familia pero creo que todo es por etapas…”, explicó en un breve clip que grabó desde la ciudad de Nueva York, en donde pasa algunos días junto a su esposo. En ese espacio, la joven también ahondó en su explicación, dejando ver que lo más importante para ambos es mantenerse alejados de cualquier tipo de presión. “Fer y yo ahora estamos muy bien y queremos disfrutar mucho esta etapa. Los hijos ahorita no son nuestra prioridad…”, aseguró.

Feliz por este nuevo comienzo como mujer casada, Paulina hizo énfasis en lo mucho que a ella y a Fernando les entusiasma haber afianzado su amor con la celebración de su boda, por lo que tiene muy claro lo que desean en este momento. “Yo estoy muy joven, literal estamos gozando el matrimonio…”, dijo. En otro instante de sus historias, alguien le preguntó cómo va su vida de mujer casada, por lo que ella dejó que Fer respondiera: “Se sienten como cinco minutos”, dijo el joven en tono simpático. Así, ambos ponen en alto la felicidad que los mantiene unidos, haciendo que cada experiencia sea sin duda inolvidable.

En la dinámica con sus seguidores, Paulina tampoco escapó de que alguien le preguntara si se encuentra embarazada, por lo que además de negar que eso ocurra en este momento, brindó un importante consejo a quienes tienen expectativas puestas en ese tipo de circunstancias. “No, no estoy embarazada. Si me dejan darles un consejo, no sean esa tía. No sean esa tía que se llama ‘la presión social’, porque primero es: ‘Mi hijita, ¿para cuándo el novio? Mi hijita, ¿para cuándo la boda? Mi hijita, ¿para cuándo el bebé? ¿para cuándo el segundo?’. Tú no sabes qué está pasando esa familia o sobre todo esa mujer, tú no sabes si no puede tener o toma la decisión de que no quiere ser mamá que es totalmente válido… es un tema muy delicado…”, aconsejó.

¿Cómo celebrarán las fiestas?

Esta será la primer Navidad y Año Nuevo que Paulina Peña recibirá como mujer casada. Felices por despedir así el 2022, los esposos ya alistan todo para compartir con sus seres queridos las fiestas, por lo que tienen un plan que les permitirá disfrutar con sus respectivas familias. “Este año lo pasaremos con mi familia en España y el próximo año me toca con la familia de Fer”, dijo la también influencer en otra de sus historias, sin dar más detalles. Esta, sin duda, es una etapa de grandes cambios para Paulina, quien asume con mucho entusiasmo lo que está por venir, ahora feliz de caminar de la mano de su esposo, su mayor cómplice en todo momento.

