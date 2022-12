Cressida Bonas se abre de capa sobre su dura lucha para convertirse en madre

Hace apenas algunas semanas corría la buena nueva, Cressida Bonas se había convertido en madre por primera vez. Después de que corrieran rumores de un embarazo al ser captada en la boda de unos amigos luciendo su baby bump, la actriz y su marido -Harry Wentworth-Stanley- fueron captados paseando con su pequeño en las calles de Londres. Lo que nadie sabía en ese momento es el duro pasaje de un par de años que la aristócrata tuvo que pasar antes de poder tener a su hijo en sus brazos. Aunque desde aquellos años en los que mantenía una relación con el Príncipe Harry, Cressida se distinguió por apostar siempre por la privacidad, como parte de su carrera como actriz, de vez en vez se da la oportunidad de abrir un poco la puerta a su intimidad, como ha sucedido en esta ocasión. Como lo han hecho antes mujeres que han tenido un camino cuesta arriba para poder convertirse en madre, Cressida ha decidido contar su historia en primera persona en un escrito de puño y letra en el que ha compartido su historia.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA

Cressida Bonas, la exnovia del Príncipe Harry, se ha casado en secreto

Cuál era el miedo de Cressida Bonas al terminar su relación con el Príncipe Harry

En el escrito que se compartió en The Sunday Times, en una experiencia que refleja la de millones de mujeres alrededor del mundo, Cressida comenzó listando todos los consejos -que ella califica de bien intencionados- que recibía en aquel momento. “Viendo hacia esos dos largos años intentando concebir, desearía haber sido más amable conmigo misma y entender que no había nada qué arreglar. Después de interminables estudios, nos dijeron a mi esposo Harry y a mí que la única explicación era que no había una. En ese entonces, nunca me había dado cuenta de que una de cada siete parejas tiene problemas para embarazarse”, comienza el relato de Cressida.

Al enfrentarse a esta situación, la actriz decidió probarlo todo, “Gasté tiempo y dinero en reflexología, nutricionistas, acupuntura y psíquicos…Incluso un sanador alemán que habla con ángeles”, narra en algún momento, pero nada funcionaba, “Mi mente estaba en una constante secuencia de preocupación y mi obsesión con quedar embarazada se volvió abrumadora. No importa cuántos místicos viera o suplementos costosos tomara, nada funcionaba, sentía como que mi cuerpo me estaba fallando”.

VER GALERÍA

Entre los relatos dolorosos, la joven de 33 años admite que comenzó a evitar las fiestas de niños pequeños de sus seres queridos, por la frustración de no poder tener el suyo. Cuando las cosas parecían no avanzar, Cressida y Harry decidieron apostar por un tratamiento de fecundación in vitro, a través del que consiguieron convertirse en padres. Por supuesto, esto tampoco sería un proceso difícil, no solamente de forma práctica, sino también por la desesperanza de saber que el resultado no estaba en sus manos.

Afortunadamente, las cosas salieron en su favor, y en la primera ronda que realizaron, se consiguió el anhelado embarazo. “Estoy consciente de lo afortunados que fuimos. No hemos sufrido el extremo dolor que otras parejas han pasado. Me considero extremadamente afortunada de que la fecundación in vitro funcionó para nosotros a la primera”, escribe Cressida agradecida.

Cressida Bonas da un vistazo de su luna de miel tras su boda secreta

Por qué decidió compartir su historia

Una vez publicada su historia, Cressida escribió en su cuenta de Instagram: “Una pieza personal que escribí hoy en The St. Style para The Times sobre mi camino para quedar embarazada. Estoy tan agradecida con aquellos que han compartido sus historias conmigo, me ha ayudado a sentirme menos sola y hacer sentido de tantos pensamientos confusos sobre la infertilidad. ¡Así que quería compartir de vuelta! Espero que algún día nadie tenga que experimentar la misma vergüenza silenciosa que a menudo sentimos en estos momentos”. La actriz también compartió que durante este difícil proceso realizó un proyecto artístico que la ayudó, en gran parte, para recuperar su seguridad.

VER GALERÍA