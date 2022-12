Yordi Rosado cuenta por qué se volvió a casar con su exesposa

La vida sentimental de Yordi Rosado está marcada por el rompimiento que sostuvo con su exesposa y madre de sus hijos, Rebeca Rodríguez. Con el corazón en la mano, el conductor de televisión habló de ese duro episodio, y cómo la circunstancia le permitió madurar al hacer una introspección consigo mismo. Pasado el tiempo de su primera separación, el también conferencista tuvo una reconciliación tiempo después con su ex, por lo que ambos tomaron la decisión de rehacer su vida juntos, motivados también por su familia. Sincero, recordó cómo se dio ese proceso, cuando él se había dado la oportunidad de volver a amar y de sostener un noviazgo con otra mujer.

Esta vez, Yordi cambió los papeles y pidió a Adela Micha que lo entrevistara, por lo que la famosa periodista quiso saber la razón por la cual él se había casado por segunda vez con su exesposa. “Yo estuve casado los primeros nueve años, nos separamos y nos divorciamos muy rápido…”, recordó Yordi durante la charla, en la que habló de los motivos que detonaron esa primera separación que los llevó a tomar una decisión definitiva. “Empezó sí a haber distanciamiento, empezamos a no estar como en el mismo canal, empezamos como cada quien a vivir una vida diferente y de repente ya no estaban funcionando las cosas… y entonces nos separamos…”, relató el comunicador.

Tras compartir cómo fue que vivió ese periodo, en el que tuvo que buscar ayuda profesional para salir adelante, Yordi reveló que se dio una oportunidad en el amor, sin imaginar que su exesposa volvería a buscarlo con la finalidad de limar asperezas, lo que le permitió reflexionar sobre algunas de las acciones en las que considera él había fallado. “De repente un día mi exesposa me empezó a buscar mucho…. Un día digo: ‘Nunca la volví a escuchar’. Si bien hay cosas que no me gustaron y cosas que no me sentí cómodo, nunca la volví a escuchar… Estás hablando de una familia de toda la vida… ella me pedía que nos juntáramos alguna vez. Y dije: ‘Creo que para poder completar la lógica de mi vida sería bueno cenar y escucharla’…”.

El reencuentro de Yordi con su exesposa

En otro instante la charla, Yordi contó cuál fue la reflexión a la que ambos llegaron durante esa reveladora cena, la cual sentó el preámbulo para establecer los nuevos términos de su reconciliación. “Cenamos… después de esa cena mi exesposa me dice: ‘Es que te quiero explicar una cosa, está tremendo que alguien después de todo lo que hemos trabajado vaya a disfrutar a la mejor versión de mí que no seas tú el que pagaste el precio, y que alguien vaya a disfrutar a la mejor versión de ti y no sea yo la que pagué el precio’… Esa frase me hizo decir: ‘Estamos en el mismo canal’, ella trabajó en sí, yo trabajé en mí…”. Ante tales palabras, Yordi fue sincero con ella, sincerándose también con respecto a sus emociones. “El problema es que yo ya no estaba enamorado, pero dije: ‘Esta sería la mejor apuesta para todos’… Entonces a las dos semanas le digo: ‘Me late que lo intentemos pero con dos condiciones; literal empezar como amigos y dos que absolutamente nadie se entere, porque yo no quiero volver a lastimar a mis hijos’…”, dijo.

La boda de Yordi con su ex

Luego de la plática, Yordi pudo asumir con seguridad las riendas de su circunstancia, algo que dio pie a que el amor entre él y su ex resurgiera sin ningún tipo de impedimento, pues él organizó un viaje para celebrar su cumpleaños y le pidió que lo acompañara. “No fue difícil poco a poco volver a conectar, llega un día de mi cumpleaños… en el viaje resurge la chispa del amor y entonces empezamos otra vez a enamorarnos, ambos, al cierto tiempo tienen que operar a uno de mis hijos y ella me dice: ‘Ya quédate en la casa’. Yo ya estaba encaminado muy bien, ella muy bien… De los mejores días de mi vida, volver a decirle a mis hijos: ‘Vamos a regresar tu mamá y yo’… Tuvimos a nuestro tercer hijo, fue precioso, volvimos a vivir siete años enamoradísimos… Nuestra historia era fantástica, volvimos a estar nueve años juntos…”. Yordi además habló de sus cuatro bodas que tuvo con su ex, específicamente de la que ambos celebraron cuando se dio su regreso. “Yo dije: ‘Pase lo que pase en esta segunda vuelta, nunca voy a dejar mal a la mamá de mis hijos’, y yo sé que ella nunca me va dejar a mal a mí como el papá de mis hijos’…”.

