'¡Aquí siempre va a estar papá para ti!', Juan Soler a su hija Mia por su cumpleaños 18

Pareciera que fue ayer cuando Juan Soler y Maky anunciaban por todo lo alto la llegada de su primera hija, a quien decidieron llamar Mia. Sin embargo, han pasado ya 18 años de aquel idílico momento en el que los actores se estrenaban como padres y comenzaban a escribir un nuevo capítulo en sus vidas. Es por eso que para Juan ha sido muy especial el poder ser testigo de cómo su primogénita ha llegado a la mayoría de edad, mostrándose orgulloso de verla crecer y convertirse en toda una jovencita llena de ilusiones y proyectos por hacer. Algo de lo que hizo eco el presentador en sus redes sociales, donde le ha dedicado un emotivo mensaje a Mia.

A través de su perfil de Instagram, Juan compartió un video en el que mostró algunos de los instantes más entrañables de la vida de Mia, en donde pudimos ver a la jovencita en diferentes etapas de su vida, desde que era una bebé hasta sus fotografías más recientes, siempre acompañada de sus orgullosos padres, quienes se han mantenido unidos a pesar de su separación. Al pie del video, el guapo argentino compartió un lindo mensaje en el que dejó en claro el gran amor que tiene por su hija. “¡Feliz Cumple, MiaMor! La vida me bendice día a día dándome la oportunidad de aprender de ti, lo mejor. No puedo estar más agradecido de que me hayas elegido como papá. 18 años juntos y esta fiesta recién empieza”, expresó el intérprete sumamente conmovido.

Juan cerró su mensaje expresando sus mejores deseos a la festejada, refrendado el compromiso que tiene como padre con Mia, así como el gran amor que siente por su primogénita. “Te deseo una vida maravillosa, llena de amor, ilusiones, alegrías, aprendizaje… Vuela alto mi amor, ¡aquí siempre va a estar papá para ti! Te amo con el alma, te llevo siempre en mi corazón”, finalizó el intérprete.

Por otro lado, Maky no quiso quedarse atrás, por lo que a través de sus historias de Instagram compartió una linda fotografía de su hija Mia, la cual acompañó de un pequeño mensaje en el que mostró el orgullo que siente por la jovencita. “Felices 18, Mia. Te amo”, expresó la guapa actriz, dejando en claro el amor que tiene por su hija mayor. En otra publicación, la también presentadora compartió una captura de pantalla de una conversación que sostuvo con su hija a través de WhatsApp, en donde se puede ver como Mia le envió una selfie en la que se le puede ver de lo más emocionada, la cual acompañó del mensaje: “Tengo 18”.

Un fin de semana lleno de emociones

Sin duda alguna, este fin de semana ha sido muy especial para la familia de Juan Soler, y que además de celebrar el cumpleaños de su hija Mia, el actor también vio a la selección argentina vestirse de gloria al conquistar el primer lugar del Mundial de Qatar, una ocasión en que el presentador del programa Sale el Sol se mostró sumamente emocionado a través de un video que compartió en sus redes sociales, donde pudimos ver celebrando desde casa en compañía de algunos amigos y familiares. “¡Argentina, campeón del mundo!”, gritaba el actor en su video, mientras a su alrededor todo era júbilo. Por otro lado, Maky también compartió una serie de videos y fotografías, en las que se dejó ver celebrando con un grupo de amigas el triunfo de la albiceleste en el Mundial.

