Emocionado, Chayanne celebra la graduación de su hija Isadora

La familia siempre ha sido una de las prioridades de Chayanne. Y aunque el cantante ha procurado ser lo más discreto posible respecto a lo que comparte de su vida privada con su público, sus hijos se han encargado de mostrar un poco más de la vida familiar del guapo boricua a través de sus redes sociales, en donde lo hemos podido ver en su faceta más paternal, siempre feliz de compartir cualquier instante al lado de su familia. Tal y como sucedió este fin de semana, cuando su hija Isadora compartió todo un álbum de fotografías en las que pudimos observar al intérprete en su rol de papá orgulloso, celebrando por todo lo alto la graduación de su hija.

A través de su perfil de Instagram, Isadora compartió una serie de fotografías en las que mostró detalles de su ceremonia de graduación, en donde incluso la pudimos ver de lo más feliz posando con toga, birrete y diploma en mano. Sin embargo, las fotos que más han llamado la atención fueron en las que aparece Chayanne, a quien pudimos ver de lo más guapo posando al lado de toda su familia y muy orgulloso de su pequeña, quien finalizó sus estudios en composición musical. “Familia. Sin ellos, nada”, fue la frase con la que Isadora acompañó su publicación de Instagram, dejando en claro que para ella, al igual que para su padre, su clan siempre será lo más importante.

Entre los asistentes a la ceremonia de graduación de Isadora pudimos ver a su madre, Marilisa Maronesse, así como a su hermano Lorenzo, quien suele ser su cómplice en los mejores momentos de vida de la jovencita. Por otro lado, también pudimos ver, a través de las fotos que Isadora compartió en sus redes sociales, a su prima Lele Pons, quien no podía perderse este momento tan importante en la vida de Isadora. Y aunque su futuro primo político, el cantante Guaynaa, no pudo estar presente en este instante, sí le demostró su apoyo a través de sus redes sociales, donde dejó en claro su emoción por ver a la hija de Chayanne cumplir sus metas. “Me encanta!”, escribió el prometido de Lele en una publicación.

La heredera del talento de Chayanne

Sin duda alguna, Chayanne tiene muchas cosas en común con Lorenzo e Isadora, algo de lo que han dado muestra sus retoños en sus redes sociales. Mientras que el joven de 25 años ha heredado el gusto por el ejercicio, e incluso ha presumido sus abdominales junto a Chayanne, su hermana ha mostrado en más de una ocasión que lo que le apasiona es la música. Tal y como sucedió la ocasión en la que, a través de su cuenta de Instagram, donde tiene más de 450 mil seguidores, Isadora sorprendió con un cover del tema No hay nadie más, de Sebastián Yatra. Tocando ella misma el piano, la joven interpretó apasionadamente dicha canción, presumiendo su afinada voz.

Cabe destacar que esa no ha sido la única ocasión en la que la joven ha mostrado su talento como cantante, pues en otra oportunidad la joven sorprendió al mostrar su versión de Let It Be, uno de los éxitos más emblemáticos de The Beatles. Además de los halagos y felicitaciones, a la hija de Chayanne le han pedido con insistencia que interprete algún tema de su papá e incluso le han preguntado si consideraría en algún momento hacer un dueto con él.