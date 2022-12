Paola Rojas sobre su salida del noticiero: ‘Tengo miedo’

A unos días de que el 2022 llegue a su fin, Paola Rojas ha reflexionado sobre los trepidantes cambios por los que ha atravesado en los últimos meses a nivel profesional y de los desafíos que está a punto de afrontar ante su salida del noticiero, en el que ha demostrado un impecable profesionalismo y rigor periodístico. Sincera, la presentadora ha confesado lo que representa para ella despedirse de este espacio informativo que conducía de lunes a viernes por las mañanas, convirtiéndose en una pieza fundamental de su rutina. “Fue un año vertiginoso, que cierra muy convulso, en el que de manera muy repentina estoy saltando a una nueva etapa”, comenzó diciendo durante la más reciente emisión de Netas Divinas, un programa en el que ha encontrado un lugar seguro en donde abrirse de capa para hablar de los episodios más complicados que ha enfrentado a lo largo de su vida.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA

Paola Rojas y sus vacaciones de ensueño que la llevaron de Portugal a España

Paola Rojas y la curiosa revelación que hizo sobre la vida amorosa del padre de sus hijos

Siempre dispuesta a mostrarse con total franqueza, Paola ha puesto sobre la mesa los sentimientos encontrados que experimenta tras haberse despedido de dos de sus más importantes proyectos laborales: “Es un año en el que dejé el radio, en el que estoy dejando el noticiero de la mañana. Yo soñaba con dejar las anclas, de hecho eres new anchor, eres tal cual un ancla, y yo como que soñaba con poder dejar las anclas para poder, así lo visualizaba, volar, viajar, ahora sí desvelarme”.

Reconoció que dejar atrás aquello que la ataba para poder cumplir otros sueños no significa que pondrá en un segundo plano su carrera, únicamente podrá darse un respiro y marchar a un ritmo menos acelerado: “Sí, por supuesto seguir trabajando, pero de otra manera, no ahí con este como relojito y esta exigencia cotidiana tan brutal”. Ha aclarado que desprenderse de la rutina laboral que llevaba realizando por años ha sido un complejo proceso que continúa asimilando: “Yo lo soñaba, pero no tan pronto, la verdad es que ocurrió mucho antes de lo que imaginé y cierro el año procesando, entendiendo que los tiempos son perfectos”.

Aunque fue una noticia que la ha tomado por sorpresa, la conductora contempla estos cambios desde una perspectiva completamente positiva y está entusiasmada por comenzar a recorrer este camino que se abre frente a ella: “Nos toca a nosotros convertirlos en una buena noticia, encargarme de que sea, en lo personal, una buena noticia, al fin tener tiempo de todo eso que nunca he podido, incluso atender mi salud en todos sentidos y empezar una nueva vida”, agregó.

VER GALERÍA

Ahora que ve sus sueños materializados, la conductora admite que está pisando un terreno desconocido que le apasiona descubrir, sin embargo, también le genera cierto temor e incertidumbre: “Me emociona, me asusta muchísimo, la verdad, o sea, se los confieso, llevó tantos tantos años sujeta a una rutina, que esta libertad con la que soñaba y soñaba, ahora que ya no es un sueño, que está a punto de convertirse en una realidad… pero sí creo que es trabajo de cada quien convertir el susto en emoción, inspiración, y estoy en ese proceso. Estoy poniéndole luz a eso que podría parecer muy oscuro”.

Conmovida hasta las lágrimas, Paola Rojas habla del momento más polémico de su vida: 'Sentía mucha vergüenza'

Paola Rojas, lista para celebrar Navidad y Año Nuevo con sus hijos

La conductora compartió que ésta será la primera ocasión que recibirá el Año Nuevo con sus hijos, Paulo y Leonardo, fruto de su antiguo matrimonio con Luis Roberto Alves Zague, ya que desde su separación ellos habían festejado dicha fecha junto a su papá: “A mí Año Nuevo no me ha tocado con mis hijos desde que me divorcié y este va a ser mi primer año, porque su papá está en Qatar y tal, en mucho tiempo que voy a celebrar Año Nuevo con mis hijos, entonces lo planeé todo para ellos”.

Añadió que está muy contenta de terminar el 2022 y comenzar el 2023 a lado de sus mellizos, por lo que ya tiene listo todos los preparativos para disfrutar de una celebración inolvidable: “Vamos a ir a uno de sus lugares favoritos (...) Navidad siempre han estado conmigo, pero Año Nuevo es como este regalo digamos inesperado y todo lo armé pensando en ellos”.

VER GALERÍA