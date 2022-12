Entre muñecos de nieve y princesas, así fue la increíble fiesta de cumpleaños de la hija de Claudia Álvarez

Claudia Álvarez y Billy Rovzar están de fiesta. Y es que recientemente han celebrado el cumpleaños número tres de su pequeña Kira, la primera de sus tres hijos. Es por eso que la pareja de famosos se ha encargado de hacer de este día el más especial para su pequeñita, dejándose rodear por el cariño de sus seres queridos, quienes fueron convocados a celebrar la vida de Kira a través de una increíble fiesta en la que no han escatimado en detalles. Algo de lo que la actriz ha dado cuenta en sus redes sociales, donde se ha encargado de compartir con sus fans algunos vistazos de la divertida fiesta de cumpleaños de Kira, quien sin duda fue la más feliz con todo lo que sus papás prepararon para consentirla.

A través de Instagram Stories, Claudia compartió algunos videos de la increíble fiesta que organizó para su pequeña, la cual estuvo inspirada en la película de Disney Frozen, la cual es una de las favoritas de Kira. De hecho, en las fotos pudimos ver a la tierna festejada disfrazada de la princesa Elsa, mientras disfrutaba de todo lo que sus progenitores prepararon para ella como lo fueron las estaciones de nieve de verdad en las que los pequeños invitados pudieron construir sus propios mulecos de nieve, además de un mini tobogán de nieve en el que Kira y sus invitados pudieron deslizarse.

Por si eso fuera poco, los orgullosos papás también dispusieron de un bungee infantil, así como estaciones de dulces, pasteles y bocadillos. Eso sin mencionar la increíble ambientación que hubo en el lugar, la cual estuvo llena de globos en distintos tonos de azul, así como algunos detalles de los personajes de la película de Disney. De hecho, Olaf, Anna y Elsa se hicieron presentes en la fiesta, por lo que sin duda Kira no pudo estar más emocionada, tanto así, que protagonizó un tierno momento al lado de la botarga del famoso muñeco de nieve de la película, con quien bailó por un largo tiempo.

Su nueva faceta en la maternidad

Si bien la tarea de ser mamá no es algo nuevo para Claudia, -quien debutó en esta faceta en 2019 con el nacimiento de Kira-, sí tiene claro que con cada una de sus experiencias los aprendizajes son constantes. De hecho, a través de algunos clips en Instagram, ha compartido cómo logra el equilibrio, ahora convertida en mamá de tres, algo que la tiene enteramente entusiasmada y consciente de todo aquello que debe hacer para mejorar en esta labor. “Quitándome culpas, con Kira me costó muchísimo trabajo. Con Kira me cuestionaba casi casi si quería leer y quería ver la tele o quería hacer algo, era: ‘¿Cómo voy a leer? ¿Cómo voy a hacer esto? No, yo tengo que estar con mi hija todo el tiempo, si no, no soy buena mamá’. Yo sentía eso y no, error…”, confesó.

Así mismo, Claudia compartió poco tiempo después de nacidos sus mellizos, la nueva dinámica en casa con los mellizos, como el hecho de tener que dormirlos separados para que uno no despertara al otro. Gracias a la perfecta organización de Claudia y Billy, la guapa actriz también pudo regresar al trabajo, según dejó saber por aquellos días.

