Las palabras de Yordi Rosado tras la respuesta de Sasha Soköl: 'Perdón por mi falta de sensibilidad'

La reacción de Sasha Soköl a las recientes declaraciones de Yordi Rosado, quien reconoció falta de experiencia al realizar la entrevista con Luis de Llano, llevó al comunicador a extender una disculpa a la cantante. Recordemos que en días pasados la ex integrante del grupo Timbiriche opinó sobre lo dicho por el conductor, asegurando que le había faltado empatía al abordar con su invitado el tema de la relación sentimental que sostuvieron cuando ella tenía 14 años y él 39. A través de un video en vivo en su canal de YouTube, el también conferencista hizo énfasis en el compromiso que asume desde hoy para abordar con precisión y responsabilidad en sus charlas este tipo de problemáticas, haciendo un llamado a denunciar la violencia de género o cualquier tipo de abuso. Así mismo, reveló por qué razón decidió no bajar la comentada entrevista, un aspecto por el cual también fue cuestionado.

“Como ser humano, con todos esos acontecimientos que han sucedido, pues la verdad me cayeron muchos veintes, empezando porque aún nos falta mucho por recorrer para empatizar con realidades y con problemáticas sociales que pueden ser complicadas de manejar y de entender… Les puedo decir que hoy aprendí más que nunca que debemos de acabar con el silencio, con la indiferencia, con la normalización de que existen problemas de este tipo, porque hoy nos tocó entender que la falta de conocimiento existe ante temas de violencia de género y eso no puede seguir sucediendo…”, dijo Yordi en los primeros minutos de su clip, en el que además fue puntual con su postura. “Quiero reiterar mi total desaprobación y rechazo a la violencia de género, a la discriminación y por supuesto al abuso…”

Una disculpa a Sasha

A lo largo de su transmisión, Yordi también proporcionó algunos datos de las instituciones que brindan apoyo a las víctimas de abuso, haciendo un llamado a levantar la voz siempre que sea necesario. Así mismo, y sin mencionar el nombre de los involucrados, pero aludiendo a Sasha, dijo: “A ti amiga, perdón por mi falta de sensibilidad y de comprensión, perdón por no identificar el sentimiento ni de antes y también muy preocupante también el de ahora, así es que te ofrezco una disculpa. Jamás es ni ha sido ni será mi intención lastimar absolutamente a nadie…”, dijo en otro momento del clip, el cual fue titulado como Mensaje importante.

¿Por qué decidió no bajar la entrevista?

A lo largo de estos meses, y desde que la entrevista con Luis de Llano fue publicada, Yordi ha sido cuestionado por el hecho de conservar el contenido en su canal de YouTube, según confesó. Sin embargo, expuso la principal razón por la cual decidió mantenerlo en línea. “Siendo sincero pensé como ya no hablar más de este tema por no querer afectar a nadie y evitar contaminar pues también un proceso legal. También medité, como algunas personas me sugirieron si bajábamos la entrevista, que si se bajaba, que si no se bajaba, pero ¿les digo algo? Más allá de cualquier cosa económica, que no tiene nada que ver, siento que eliminarla o borrarla es como querer tapar el sol con un dedo. Creo que gracias a entrevistas como esta se pudo abrir un caso, hoy estamos hablando de este tema…”.

Finalmente, Yordi reiteró su compromiso por hacer de su canal de entrevistas un espacio en el que sus charlas con los invitados tengan el mejor de los tratamientos, seguro de poder brindar ayuda siempre que sea necesario. “Yo me comprometo a seguir creciendo, a seguir trabajando. Siento que esta situación nos hace a todos conocer más, también usar un canal para poder ayudar…”, agregó.

